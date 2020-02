Ostrá debata Erika Tomáša a Lucii Nicholsonovej: Europoslankyňa označila Smer za zdochýňajúceho koňa

Najviac ich rozhádal Kočner! V ďalšej predvolebnej diskusii Nového Času sa proti sebe posadili Erik Tomáš (44) zo Smeru a Lucia Ďuriš Nicholsonová (43) z opozičnej SaS. Debata sa vyhrotila najmä v momente, keď prišla reč na mafiánskeho podnikateľa, ktorý je obžalovaný z vraždy novinára.

Tomáš otvoril diskusiu so slovami, že sa považuje za benjamína Smeru, keďže je jeho členom len necelé dva roky. Nicholsonovú toto tvrdenie pobúrilo. „Vy ste boli poradcom Fica, vy ste boli strašne blízko Kaliňákovi, keď sa diali tie najhoršie veci na Slovensku,“ povedala. Europoslankyňa sa na kandidátnu listinu strany SaS postavila vraj preto, že ju stav krajiny trápi a nechce sa naň prizerať zo zahraničia. Dodala, že Smer je zdochýňajúci kôň, čo Tomáša pobavilo. „Páči sa mi, ako strana, ktorá je na hrane zvoliteľnosti, hovorí o Smere ako o zdochýňajúcom koňovi,“ ohradil sa. Prezradil aj to, že Smer chce opäť zložiť vládu.

Najväčšia spŕška osočovania sa spustila po tom, čo prišla reč na Kočnera. Kým Nicholsonová tvrdí, že mafián bol napojený najmä na členov strany Smer, Tomáš sa ohradil, že to bol práve Sulík, s kým sa Kočner stretával. „Sám tvrdí, že to bolo 15-krát, a keď Sulík povie, že to bolo 15-krát, tak si vieme predstaviť, že to bolo minimálne 100-krát,“ povedal Tomáš, no Nicholsonová považuje toto obvinenie za absurdné. „Sulík sa v Kočnerovej Threeme objavuje iba v tej súvislosti, že Kočner mal strach, že by Sulík mohol nahradiť vašu vládu, lebo doslova hovorí, že so Sulíkom sa nedá,“ hovorí Nicholsonová s tým, že celá Threema je o Smere.

Na otázku, či by si strana SaS vybrala na spoluprácu radšej Kollára alebo Matoviča, má politička jasnú odpoveď. „Igora Matoviča. Máme s ním dlhoročnú skúsenosť a myslím, že sa vieme na istých veciach dohodnúť,“ povedala. Tomáš sa mal zas vyjadriť k tomu, či Fico plánuje zabaliť politickú kariéru, ak sa Smer nedostane do koalície. „Nemám takú informáciu, že to zabalí. Pevne verím, že dosiahneme taký výsledok, že to budeme môcť ťahať ďalej,“ dodal na záver.