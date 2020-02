Nečakané rozhodnutie sudkyne pri Zsuzsovej: Pre jej zdravotný stav utajili pojednávanie

V ôsmy deň pojednávania nastali v ostro sledovanom prípade veľké zmeny. Psychológovia vypovedali o psychickom zdraví Aleny Zsuzsovej (45) za zavretými dverami – novinári aj verejnosť boli z miestnosti vylúčení.

Hlavné pojednávanie vo veci vraždy Jána Kuciaka († 27) a jeho priateľky Martiny Kušnírovej († 27) sprevádzala v utorok nervozita. Predsedníčka senátu pristúpila napriek protestom prokurátora či advokátov poškodených k tomu, že verejnosť sa o stave Zsuzsovej takmer nič nedozvedela.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Bol to minimálne veľmi neštandardný začiatok v poradí ôsmeho pojednávacieho dňa. Zahraniční a domáci novinári sa museli usadiť oddelene, medzi lavicami chýbali predlžovačky a prístup k elektrine, a predsedníčka senátu Ružena Sabová nariadila absolútny zákaz fotografovania a nakrúcania videí v súdnej sieni počas celého dňa. Úvodnú časť procesu zakončila predsedníčka vykázaním verejnosti zo súdnej siene počas výsluchu znalcov z odboru psychológie. Tí boli predvolaní, aby popísali mentálny stav Aleny Zsuzsovej, o čom by podľa jej obhajcu Štefana Neszméryho nemala byť verejnosť informovaná. „Odvolávam sa na smernicu GDPR a na zákon o ochrane osobných údajov,“ vysvetlil Neszméry a súd mu napriek protestom prokurátora aj právnikov poškodených vyhovel.

Novinári museli ísť von

Zsuzsová sama na súde v predchádzajúcich dňoch priznala, že má panickú poruchu a že Kočner by jej nezveril ani stánok s hotdogmi, nieto ešte plánovanie vraždy. „Tieto poruchy nemajú u obvinenej významný vplyv na jej ovládacie a rozpoznávacie schopnosti, ktoré mala a má plne zachované a je schopná chápať zmysel trestného konania,“ píše sa v obžalobe. Podľa právnika Kuciakovcov Daniela Lipšica aj výsluchy psychológov potvrdili, že Zsuzsová - ktorá na pojednávaní spolu s Mariánom Kočnerom a Miroslavom Marčekom nebola prítomná - je príčetná a svoje konanie si uvedomuje, čo je dôležité pri určovaní výšky trestu. Lipšic preto nevidel dôvod, prečo by o tom nemala byť informovaná verejnosť. „Zatiaľ som sa v praxi nestretol s tým, že by bola vylúčená verejnosť v prípade výsluchu znalcov, dokonca ani v prípade, keď išlo o mladistvých. Toto je právny názor tohto senátu a bol by som zlý advokát, keby som verejne spochybňoval rozhodnutie súdu, pred ktorým ako procesná strana stojím,“ uviedol Lipšic.

Kočner sa môže zmeniť

Znalci sa v posudku venovali aj psychickému zdraviu Mariána Kočnera, ktorý sa však vo väzbe odmietol podrobiť kompletnému vyšetreniu. „Obvinený mohol rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania pre spoločnosť a mohol svoje konanie ovládať,“ čítal prokurátor z posudku. „Resocializáciu hodnotíme za možnú, aj keď za značne limitovanú,“ okomentovali možnosti Kočnerovej nápravy znalci v správe.