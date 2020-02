Manželia z Veľkej Doliny žiadali o zverenie vnuka po synovi, ktorý je v bdelej kóme: Posudok starostu nás zničil!

Toto nečakali! Manželia Tóthovci z Veľkej Doliny (okr. Nitra) sú už na dôchodku, no namiesto zaslúženého oddychu sa už šesť rokov starajú o syna Miroslava (51). Ten leží v bdelej kóme, do ktorej upadol po porážke v čase, keď sa tešil na príchod syna Marka (5). Manželia sa o syna dobre starajú. Minuli desiatky tisíc eur na rehabilitácie a tešia sa z pokrokov, ktoré robí.

Podľa nich mu najviac prospieva prítomnosť Marka. Aj preto požiadali o pridelenie vnuka do starostlivosti. Súd si z toho dôvodu vypýtal posudok od starostu, lenže ten manželov poriadne pourážal. Život Júlie (67) a Miloslava (70) sa navždy zmenil v marci 2014. Miroslav vtedy dostal mozgovú príhodu a ostal v bdelej kóme. Milujúci rodičia neváhali a o syna sa začali starať. „Dali sme všetky úspory, desiatky tisíc eur, aby napredoval, naša nádej nikdy nezomrie,“ s plačom povedala Júlia. Zaplatili mu liečbu kmeňovými bunkami v zahraničí aj pobyty v hyperbarickej komore.

O tom, že robí pokroky, podľa matky svedčia aj lekárske posudky. Radosť im robí najmä vnúčik Marko, ktorý sa narodil, keď Miro ležal v kóme. „Vníma ho, sú na seba naviazaní. My sme sa rozhodli, že požiadame súd o zverenie Marka do našej starostlivosti. Dôvody máme vážne, ale nechceme ich medializovať,“ vysvetľuje Miloslav. Sudca si preto vyžiadal hodnotiaci posudok od starostu obce Vladimíra Tulipána. „Čo napísal, nás potopilo. Mali sme sa podľa neho veľkou mierou pričiniť o to, v akom je stave a že starostlivosť len predstierame,“ čítala Júlia.

Starosta ich poriadne ranil a nahneval, keď napísal:Z toho, čo napísal v posudku, behá manželom mráz po chrbte. „Ten človek u nás nikdy nebol, nepozná ani nášho syna, nevidel ho, nebol sa presvedčiť, ani nič iné. Je to len kopec klamstva, ako si to mohol dovoliť?“ pýta sa Miloslav.

Slová starostu vyvrátili aj poslanci obecného zastupiteľstva, lekárske správy či bývalá starostka. Starosta sa k veci odmietol oficiálne vyjadriť a názor povedal len mimo záznam. „Viete, ak nemáme vnuka dostať do starostlivosti, nech je to aspoň spravodlivo rozhodnuté, ale toto je hrozná rana,“ uzavreli manželia, ktorí nežiadali o príspevky, len si chceli pribrať na starosť milovaného vnuka.