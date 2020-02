Šéf WHO: Čínske opatrenia sú vhodnou príležitosťou na zastavenie šírenia vírusu

Opatrenia, ktoré Čína prijala v súvislosti s koronavírusom, pomohli obmedziť šírenie v zahraničí a poskytli medzinárodnému spoločenstvu "vhodnú príležitosť" na jeho zastavenie. V utorok to vyhlásil riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), píše agentúra AFP.

"Vďaka dôrazným opatreniam Číny v epicentre vírusu máme šancu," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zástupcom Organizácie Spojených národov na technickom brífingu k vírusu. "Neznamená to, že situácia sa nezhorší, ale máme vhodnú príležitosť konať. Nepremeškajme ju," povedal.

Zároveň však obvinil niektoré bohaté krajiny z nedostatočného poskytovania údajov o nových prípadoch.

"Zo 176 prípadov vírusu mimo Číny dostalo WHO kompletné správy iba o 38 percentách z nich. Niektoré bohaté krajiny v zdieľaní dát s WHO zaostávajú," vyhlásil Tedros. Šéf WHO takisto vyzval zasiahnuté krajiny, aby neobmedzovali cestovanie ani obchod. "Podobné obmedzenia môžu zvýšiť paniku, pričom majú iba malý vplyv na verejné zdravie," dodal.