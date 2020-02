Celoslovenské testovania na základných školách: V čom sa piataci zlepšili?

Našim deťom to ide v škole stále lepšie. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl, ktoré sa uskutočňuje už tretí rok, tentokrát dosiahlo pozitívne výsledky, Ukazuje totiž, že žiaci sa zlepšili oproti minulému roku, a spolu v oboch predmetoch – matematike a slovenskom jazyku a literatúre, dosiahli najlepší priemer za tri roky.

Výsledky tohto roku z predmetov matematika a slovenský jazyk, prípadne maďarský jazyk, možno považovať za veľký úspech žiakov a učiteľov. Podľa Ministerstva školstva prispel k celkovému zlepšeniu výsledkov aj samotný rezort. V roku 2018 napríklad ponúkol možnosť získať nenávratný príspevok. Školy mohli predkladať projekty za celkom 18 mil. eur na aktivity mimo bežného vyučovania. Financované boli z eurofondov a ich hlavným cieľom bolo zvýšiť kvalitu vzdelávania a študijné výsledky žiakov na základných školách.

Zúčastnilo sa:

1 490 základných škôl

48 605 piatakov spolu

3 652 žiakov so zdravotným znevýhodnením

2 048 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Sociálne prostredie má veľký vplyv

Z celkového počtu 48 570 testovaných žiakov z matematiky bolo 2 043 zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP). Títo správne vyriešili približne 6 úloh oproti deťom bez SZP, ktorí vyriešili asi 20. Pri slovenskom jazyku to bolo 45 668 testovaných žiakov. 1 838 detí zo SZP zodpovedali správne asi 7 otázok, pričom ostatné až 20. Pri maďarskom jazyku 205 detí zo SZP z celkovovo testovaných 2 924 žiakov správne vyriešilo 10 úloh oproti 19.

Dagmar Môťovská, finalistka súťaže Učiteľ roka 2019

Je pravda, že deti sa vo vedomostiach oproti minulému roku zlepšili. Aj mňa osobne to teší, akoby sa odrážame od dna. V mojom okolí to platí tiež, a to ho mám bohaté, chodím na viacero škôl, stretávam sa s mnohými učiteľmi. Pomáha najmä osveta učiteľov a rodičov. Akoby konečne pochopili, že sa nemôže učiť tak, ako keď boli oni deťmi. A nielen pochopili, ale sú ochotní preto niečo robiť, vzdelávať sa, posúvať smerom k tomu, čo potrebujú žiaci, trh práce, život v súčasnej spoločnosti. Stále je problém pozorné a dôsledné čítanie textu, čítanie s porozumením a zistenie, čo odo mňa vlastne v zadaní chcú. Trochu sa zlepšuje riešenie netypických, až neštandardných úloh, žiaci sa prestávajú báť tipovať, odhadovať, logicky rozmýšľať. A to je to, čo ma napĺňa nádejou.