Veľká valentínska súťaž s lákavými výhrami: Hľadáme najzamilovanejší pár

Pošli fotku a vyhrajte dva dni plné romantiky so svojim partnerom!

Váš obľúbený denník vyhlasuje súťaž o najromantickejšiu valentínsku fotografiu. Ak ste čerstvo zamilovaný, alebo máte dlhodobý vzťah prípadne už žijete v krásnom manželstve, máte šancu zabojovať o romantický víkendový pobyt v Starej Lesnej. Je to jednoduché, stačí do 10. februára poslať spoločnú fotku a ste v hre. Inšpirovať sa môžete zamilovanými fotografiami známych párov slovenského showbiznisu.

To ale nie je všetko. Každý, kto sa na www.cas.sk zapojí do hlasovania je zaradený do hlasovania o jeden z dvadsiatich vstupov do aquaparku v Poprade.

Ako na to ?

1. oddnes do 10. februára 2020 posielajte svoju originálnu spoločnú romantickú foto na valentin@cas.sk

2. od 11. 2 do 13.2 majú čitatelia možnosť hlasovať o najkrajšiu valentínsku fotografiu

3. na Valentína spoznáme víťaza a a tiež 20 víťazov medzi hlasujácimi

O čo hráme?

Hlasujúci:

- 20 x poukaz FAMILY PACKET na celodenný vstup pre 2 dospelých + 2 deti do AquaCity Poprad

Víťazný pár:

- pobyt v Hoteli HORIZONT Resort **** v Starej Lesnej pre 2 osoby

- polpenzia

- bezplatný vstup do welness

- 1x vstup do VIP Sky Lounge