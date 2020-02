Koronavírus mu robí vrásky na čele: Známy pivovar má kvôli epidémii problémy

Prázdne čínske ulice a karaoke bary zasiahnu krátkodobý predaj pivovaru Carlsberg na jeho najväčšom trhu. Upozornil na to v utorok dánsky pivovar, tretí najväčší na svete, v súvislosti s epidémiou koronavírusu. Dodal, že napriek tomu zatiaľ nemení svoju predpoveď ani stratégiu v Číne.

Predaj Carlsbergu v Číne v minulom roku vzrástol o 19 %. Vysoko tak prekonal pokles objemu predaja na jeho základnom trhu o 2 %.

Kľúčový odbyt piva v čínskych karaoke baroch však teraz výrazne zasiahlo ich zatvorenie v dôsledku prepuknutia koronavírusu v krajine, ako uviedol generálny riaditeľ pivovaru Cees"t Hart. "Krátkodobo by sme mohli mať menší problém alebo minimálne negatívny vplyv na podnikanie, ale dlhodobejšie nevidíme žiadny problém," povedal Hart.

Carlsberg očakáva, že v roku 2020 dosiahne nárast tzv. organického prevádzkového zisku o stredne veľké jednociferné číslo po jeho zvýšení o 10,5 % v roku 2019. "Nebudeme meniť náš výhľad pre Čínu ani náš súčasný program," dodal Hart s odvolaním sa na stratégiu spoločnosti v tzv. Big Cities, zameranú na rozšírenie jej prítomnosti vo veľkých čínskych mestách.

Carlsberg vstúpil do 35 čínskych miest v roku 2017 a do konca roku 2020 by chcel predávať pivo v 40 mestách. "Carlsberg našiel vo veľkých mestách stratégiu, ktorá funguje, a za ostatných pár rokov neurobil v Ázii nesprávny krok," uviedol v poznámke analytik Jyske Bank Henrik Hallengreen Laustsen.

Vlaňajšie tržby Carlsbergu organicky vzrástli o 3,2 % na 65,9 miliardy dánskych korún (8,82 miliardy eur). Z toho predaj v Ázii sa zvýšil o 12,3 %, najmä vďaka Číne, kde predáva drahšie pivá.

Pivovar uviedol, že vo východnej Európe čelí tvrdej konkurencii a jeho celkový objem predaja tam vlani klesol o 5,2 % a prevádzkový zisk takmer o 18 %. Dôvodom bol aj vyšší porovnávací základ v silnom roku 2018, keď teplé počasie a svetový futbalový šampionát podporili jeho predaj na ruskom trhu, kde Carlsberg stráca podiel.