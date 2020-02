Šokujúce priznanie Brendy z Beverly Hills 90210: Boj o život! Herečka má 4. štádium rakoviny

Bojuje o život! V utorkovom vysielaní relácie „Good Morning America“ sa americká herečka Shannen Doherty (48) zverila so zdrvujúcou správou. Opäť jej diagnostikovali rakovinu, jej zdravotný stav je vážny.

„Som v 4. štádiu ochorenia. Rakovina sa mi vrátila,“ povedala Shannen. Ako uvádza portál ET Canada, herečka prvýkrát čelila zákernej rakovine prsníka v roku 2015. Podstúpila liečbu a choroba ustúpila. Približne pred rokom si však vypočula ďalšiu zdrvujúcu správu.

„Nemyslím si, že som to už dokázala spracovať. Určite existujú dni, kedy si hovorím: Prečo ja? A potom si odpoviem: A prečo nie ja? Kto iný? Kto iný okrem mňa si to zaslúži? Nikto,“ znejú slová 48-ročnej Shannen, ktorá sa preslávila najmä vďaka seriálu Beverly Hills 90210.

Shannen priznala, že najväčšie obavy mala z toho, ako to oznámiť svojej mame a manželovi. Napriek zdrvujúcej správe herečka pokračuje v nakrúcaní nových častí seriálu Beverly Hills 90210, ktoré majú vyjsť na počesť zosnulého kolegu Luka Perryho. „Prečo som to nebola ja? Bolo to pre mňa veľmi ťažké, pretože napriek tomu, že mi diagnostikovali rakovinu, niekto, kto bol zdanlivo zdravý, odišiel ešte skôr. Bol to veľký šok,“ spomína Shannen na svoju seriálovú lásku Dylana, ktorý náhle zomrel na následky mŕtvice.

Americká herečka sa rozhodla zverejniť informácie o svojom ochorení v súvislosti so súdnym sporom s poisťovňou ohľadom jej domu, ktorý poškodil požiar. Správy o jej zdravotnom stave sú totiž súčasťou dokumentácie k súdnemu procesu. „Radšej nech to ľudia počujú odo mňa. Nechcem, aby to prekrútili. Chcem, aby to bolo skutočné a autentické a aby som ja bola ten rozprávač. Chcem, aby to ľudia vedeli odo mňa,“ priznala Shannen.

„Som ako prikovaná. Mám strach. Moja mama je až smiešne silná a odvážna ľudská bytosť. A rovnako aj môj manžel, avšak bojím sa o neho,“ uzavrela Shannen.