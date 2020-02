Hossovci vymenili hokejové rukavice za boxerské: Občas si dajú aj do brady!

Hokejové rukavice vymenil za boxerské! Súrodenci Marián (41) a Marcel (38) Hossovci sa aj po konci hokejovej kariéry udržujú vo forme.

Už vyše pol roka sa amatérsky venujú boxu a majú aj osobného trénera. Denník Nový Čas nechali nazrieť, ako vyzerá ich tréning a dokonca si medzi sebou aj zaboxovali!

Hoci trojnásobný víťaz NHL Marián Hossa je stále na súpiske tímu Arizona Coyotes, na súťažný ľad sa pre kožné problémy už nevráti. Vo forme sa však naďalej udržuje.

„Hokej ma momentálne nejako neláka, za posledný rok som bol možno raz či dvakrát na ľade. Už vyše pol roka sa spoločne s bratom Marcelom venujeme boxu. Povedal som si, že chcem skúsiť niečo iné, počas hokejovej kariéry som totiž box vôbec nerobil v rámci prípravy. Veľmi nás to oboch chytilo, je to skvelý šport na kondičku i brušné svalstvo,“ povedal pre Nový Čas Marián Hossa, ktorý chodí na tréningy do trenčianskeho klubu Elite Gym dva až trikrát do týždňa. Má už aj svoj boxerský vzor – Ukrajinca Vasyľa Lomačenka. Na otázku, či sa fanúšikovia v budúcnosti dočkajú nejakého amatérskeho zápasu, Marián odvetil:

„S Marcelom na tréningoch už medzi sebou boxujeme, ťukáme sa tak zľahka. Ale občas príde aj silnejší úder a dáme si do brady, ale všetko v rámci zábavy. A či príde nejaký zápas? Robíme si srandu, že aj áno, ale myslím si, že tak ďaleko to napokon nezájde.“

Box chytil za srdce aj mladšieho z bratskej dvojice Marcela. „Brat prišiel s týmto nápadom a som rád, že sa môžem naučiť niečo nové. Tento šport je skvelý na kardio, veľmi nás to oboch baví,“ povedal Marcel, ktorý už o niečo viac pokročil ako Marián. „Už začínam aj využívať nohy, robím už aj kopy, ale ešte sa máme čo učiť a zlepšovať.“ Obaja Hossovci majú osobného trénera.

„Je vcelku zaujímavé trénovať bývalých hokejistov, pretože celý život robili iné pohyby. Na druhej strane sú však na tom z kondičnej stránky výborne, nemusím ich do ničoho nútiť, keď majú skvelý prístup k tréningom. Čo im poviem, to urobia, majú skvelú disciplínu. Musím povedať, že za pol roka urobili veľký krok vpred, majú skvelý potenciál, a ak by v budúcnosti chceli, tak pokojne môžu na amatérskej báze odboxovať aj zápas,“ pochválil Hossovcov ich kouč Braňo Poliach.