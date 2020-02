Tragédia pre koronavírus: Otca zavreli do karantény, jeho postihnutého syna postretol krutý osud

Počet obetí koronavírusu stúpa. Británia varuje, že sa počet obetí zdvojnásobuje každých 5 dní. Medzi obeťami je aj postihnutý chlapec, ktorý zomrel po tom, čo jeho otca zavreli do karantény a nemal sa oňho kto postarať.

Čínska vláda priznala, že by prijala pomoc zo strany USA pri riešení tejto smrtiacej nákazy. Počet mŕtvych totiž stúpol na 427. Po Filipínach je jeden mŕtvy už aj v Hongkongu, no najvyšší počet mŕtvych je stále v epicentre nákazy v provincii Chu-pej. Celkový počet nakazených tiež markantne stúpa, už prekročil hranicu 20 000.

Ministri zdravotníctva G7 sa na spoločnom rokovaní dohodli na koordinácii a spolupráci. Britský minister zdravotníctva Matt Hancock sa vyjadril: „V súčasnosti sa počet prípadov zdvojnásobuje každých päť dní, a je jasné, že vírus s nami bude ešte niekoľko mesiacov. Toto nie je šprint, ale maratón. Zaviedli sme verejnú informačnú kampaň, ktorá stanovuje, ako môže každý člen spoločnosti, vrátane členov parlamentu, pomôcť jednoduchými krokmi minimalizovať riziko nákazy pre seba a svoje rodiny.” V USA potvrdili ďalšie prípady, dovedna 11 nakazených. Biely dom vyhlásil, že Čína prijala ponuku na pomoc, a vyšle tím odborníkov na boj proti vírusom.

No nákaza si vyžiadala aj obeť sprostredkovane. Dvaja úradníci boli zbavení funkcie po tom, čo sa priznali, že mladý chlapec postihnutý detskou mozgovou obrnou zomrel, keď jeho otca vzali do karantény, pretože bol nakazený vírusom. Jan Čeng († 16) bol nájdený mŕtvy týždeň po tom, ako jeho otca a jediného opatrovníka zavreli do karantény bez toho, aby zabezpečili starostlivosť o chlapca. Otec pritom apeloval na ľudí na sociálnych sieťach, aby mu pomohli. Chlapec bol nakŕmený iba dvakrát za týždeň. Úrady oznámili, že okolnosti tragického úmrtia vyšetria.