Thierry Henry ukázal, že nepatrí do starého železa: Parádička od trénera

Legendárny futbalista Thierry Henry (42) musel po trénerskom fiasku v AS Monaco začať opäť od nuly.

Hviezdny Francúz sa po skončení aktívnej kariéry rozhodol pokračovať cestou ako mnoho futbalistov pred ním - stal sa trénerom. A rovno v prestížnom klube AC Monaco. To možno nebol najlepší nápad. Henrymu účinkovanie u "kniežat" nevyšlo a vedenie bolo nútené bývalého útočníka po pár mesiacoch vyhodiť. Hapal sa stretol s Weissom: Dá kouč ešte šancu Vladovi v reprezentácii?

Thierry tak bol nútený začať od nuly. Rozhodol sa vziať ponuku z čoraz viac populárnejšej MLS v zámorí. Upísal sa kanadskému tímu Montreal Impact. Je predčasné hodnotiť jeho trénerskú prácu, no fanúšikov si Henry získal najnovším videom, v ktorom ukázal, že stále nepatrí do starého železa a loptu vie poslať do bránky odkiaľ len chce.