Hriešne dobrý sex ako valentínsky darček: Vyskúšajte tieto triky

Opäť stojíte pred každoročnou dilemou ako prežiť Valentína? Darujte si navzájom to najlepšie, čo len môžete: Orgazmus!

Osloboďte sa od klišé vo forme večere, kina a bonboniéry. Darujte radšej večer, počas ktorého budete mať za úlohu nadeliť svojej polovičke orgazmus, po akom bude túžiť znova a znova!

Prečo orgazmus?

Niekto si vo februári dopraje vitamínové bomby, aby ho chladné počasie nedostalo s chrípkou do postele. Na druhej strane si zas niekto dopraje horúci večer a do postele ide za účelom poriadne to rozbaliť. Ktorú možnosť si vyberáte vy?

Toto sa páči ženám

Pozornosť nielen vo forme darčeka

Venovať žene dostatočný čas - to nie je len otrepaná fráza. Predohra je súčasť sexu, ktorému zvykne nežnejšie pohlavie hovoriť “skvelý”. Venovať pozornosť dotykom, bozkom a nežnostiam, rovná sa pasovať sa do stavu úžasného milenca. Ak počas vašej púte jej telom objavíte aj bod G, na žiadneho iného už sa ani nepozrie.

Orgazmus

Je dôležité, aby ste vedeli, že žene trvá v priemere 14 minút, kým prejde prípravou na orgazmus. Oproti mužom je to rozdiel približne 13,5 minúty, preto na tento fakt určite myslite.

Partner, ktorý vydrží (pokojne aj s podporou erekcie)

V nesposlednom rade je potrebné spomenúť, že partner by mal byť nielen trpezlivý, ale mal by mať aj dostatočnú výdrž. Skončiť skôr pre nedostatočnú alebo žiadnu erekciu by nebolo žiadnym valentínskym darčekom, ale pohromou.

Toto sa páči mužom

Vizuálny stimul

Oči sú prvý orgán, ktorý úzko spolupracuje s tým pohlavným. Už formou očí sa dokáže partner dostať do varu, preto mu pripravte niečo, na čo sa moc rád pozrie. Či už to bude nové prádlo alebo nevšedný zostrih “tam dole”.

Žena, ktorá dá jasne najavo, po čom túži

Hoci sú obyčajne muži odborníci, čo sa týka tela partnerky, páči sa im, keď im sama ukáže alebo povie, po čom konkrétnom práve túži. Odvaha a priamosť priťahuje, preto vyskúšajte tento starý, no zaručene fungujúci trik. Určite neoľutujete a navyše, môžete si byť istá, že partner urobí presne to, čo budete chcieť.

Sex, pri ktorom bude chcieť predĺženie erekcie

Muži sú oveľa priamejší a nemajú strach otvorene povedať partnerke, čo by od nej očakávali. Odvážna, priama a skvele vyzerajúca partnerka, ktorá si dala záležať na detailoch a možno naštudovala novinky v oblasti sexuálnych hračiek či polôh nenechá muža chladného.

