Bizarné zranenie lyžiara: Kvôli tomuto príde o preteky Svetového pohára

Trojnásobný majster sveta v behu na lyžiach Johannes Hösflot Klaebo (23) si na štvrtý titul bude musieť pravdepodobne počkať. Príde totiž o víkendové preteky vo Falune.

Klaebo si s kamarátmi zmyslel, že počas relaxu neostanú pri pôvodnom pláne - bowlingu. Sily si teda išli zmerať k boxerskému automatu, kde sa meria sila úderu. Prvým úderom dal Klaebo všetkým najavo, kto je tu ozajstný silák.

"Do prvej rany som dal všetku silu a spravil som rekord. Chcel som si to ešte vylepšiť a pri druhej rane sa mi šmykla ruka a tú zastavila až železná konštrukcia automatu. Som súťaživý človek a to sa mi teraz vypomstilo," prezradil Nór.



Výsledkom je zlomený prst, ktorý nesmie zaťažovať do budúceho štvrtka.

Klaebo aktuálne stráca v priebežnom celkovom hodnotení 235 bodov na prvého Alexandra Bolšunova z Ruska.