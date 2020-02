Slováci zapojili do zodpovedného triedenia odpadu aj škôlkarov: Šialené, koľko ton vyzbierali za tri roky

Recyklovať a separovať odpad sa učia aj tí najmenší. Vybrané materské školy a prvé ročníky základných škôl sa mohli zapojiť do spolupráce s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE a inštitútu SEWA do programu, ktorého cieľom je vysvetliť deťom význam triedenia odpadu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Separujú pomocou hry! Vďaka odborníkom na otázky z prostredia ekológie sa stávajú čoraz vzdelanejšími aj tí najmenší Slováci. V poznatkoch, ktoré získajú bezplatne a za pomoci odborníkov, mnohí určite čoskoro predčia aj vedomosti dospelých.

Ako to funguje? Slovenskí škôlkari a žiaci prvých ročníkov sa najskôr oboznamujú s príbehom o neporiadnom Šmudlovi. V ňom majú zvieratká z lesa spolu s deťmi za úlohu rozlúštiť záhadu, kto znečisťuje vodu v susednom lese. Ako vysvetľuje Martina Brinzíková Badidová z Inštitútu DAPHNE, popri tejto zábavnej forme im lektori priblížia, z čoho všetkého je zložená obyčajná batéria, a prečo by sme ju nemali hádzať do bežného koša.

„Školy, ktoré sú do programu zapojené, zbierajú zároveň použité baterky. Len za posledné 3 roky sa takýmto spôsobom vyzbieralo viac ako 30 ton odpadu," dopĺňa Badidová s tým, že program aktuálne prebieha vo vybraných okresoch v Bratislavskom a Trnavskom kraji, v mestách Nitra, Košice, Banská Bystrica, Zvolen a Prievidza. V roku 2019 sa ho zúčastnilo takmer 7 000 detí!