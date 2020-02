Len v máji ju Slováci zvolili do europarlamentu, no o hlasy sa bude uchádzať aj v parlamentných voľbách do Slovenskej národnej rady. Oproti nej sedí dlhoročný zástupca Smeru, ktorý v strane zostáva aj po viacerých škandáloch vysokopostavených funkcionárov. Do štúdia Nového Času prijali pozvanie Lucia Nicholsonová z SaS a Erik Tomáš zo Smeru.