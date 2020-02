Hollywoodskej kráske napísal neprajník, že starne: Po jej odpovedi musel ostať zahanbený

Americká herečka Eva Mendes nemá problém so starnutím. Cez víkend to napísala na sociálnej sieti Instagram.

Reagovala tým na podpichnutie zo strany jedného z používateľov, ktorý poukázal na jej vek. ,,Starne," napísal v sekcii komentárov k Evinej fotke. ,,Áno, máš pravdu,” odpovedala hviezda, ktorá v marci oslávi 46. narodeniny. ,,Ďakujem Bohu za to, že starnem. Znamená to, že som stále tu. Budem mať čoskoro 46 a som každý deň vďačná za to, že starnem," napísala herečka a pokračovala: ,,Chcel si, aby som sa pre tvoj komentár cítila zle? Nevyšlo". Mendes žije s hereckým kolegom Ryanom Goslingom (39) a majú spolu dcéry Esmeraldu a Amadu.

Eva De La Caridad Mendes sa vo filmovom priemysle pohybuje od konca 90. rokov minulého storočia, keď sa objavovala väčšinou v béčkových filmoch. V Hollywoode sa presadila zásluhou snímky Training Day (2001). Účinkovala aj vo filmoch Smrteľný zásah (2001), Vtedy v Mexiku (2003), Rýchlo a zbesilo 2 (2003), Bratia ako sa patrí (2003), Hitch: Liek pre moderného muža (2005), Noc patrí nám (2007), Ghost Rider (2007), Ženy (2008), Spirit - pomstiteľ (2008), Zlý poliš (2009), Fízli zo zálohy (2010), Holy Motors (2012), Za borovicovým hájom (2012) či Lost River (2014).