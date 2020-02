Neuveriteľný skok v rebríčku: Slovenské volejbalistky si polepšili o viac ako dvadsať miest

Slovenské reprezentantky sa v novom rebríčku Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) vyšvihli o 23 miest dopredu na 29. priečku.

Najnovší "renking" je už založený na nových princípoch a mal by výrazne viac reflektovať reálnu silu jednotlivých reprezentačných družstiev.

V doterajších rebríčkoch patrili krajinám body len za výsledky z vybraných najvýznamnejších podujatí a ich kvalifikácií (OH, MS, Svetový pohár, Liga národov). Po novom sa budú brať do úvahy všetky výsledky z oficiálnych súťaží, a to od 1. januára 2019. Rebríček sa už nebude aktualizovať raz či dvakrát za rok, ale neustále.

Rodákovi rastie v Anglicku sebavedomie: Trúfa si na Premier league aj EURO

Slovenskí muži v porovnaní so "starým" rebríčkom klesli z 27. na 35. miesto. Dvanáste z konečného poradia vlaňajšieho domáceho šampionátu EuroVolley Slovenky si ale výrazne polepšili - z 52. pozície sa dostali do najlepšej tridsiatky. Spomedzi európskych krajín patrí mužom SR v novom svetovom rebríčku 15. miesto, Slovenky sú v kontinentálnom porovnaní na 13. priečke. Informoval portál svf.sk.

1. Brazília 427 b., 2. Poľsko 384, 3. USA 365, 4. Rusko 317, 5. Argentína 291, 6. Francúzsko 291,... 35. SLOVENSKO 1191. Čína 391 b., 2. USA 382, 3. Brazília 328, 4. Taliansko 300, 5. Turecko 285, 6. Srbsko 280,... 29. SLOVENSKO 123