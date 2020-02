Smrť otca ju zlomila: Shiffrinová urobila očakávané rozhodnutie

Americká zjazdárka Mikaela Shiffrinová v pondelok oznámila smutnú správu o smrti svojho otca Jeffa. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na twitterový účet fenomenálnej lyžiarky.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Neskôr portál skiracing.com oznámil, že 65-ročný Shiffrin mal nehodu v rodinnom dome v coloradskom mestečku Edwards, previezli ho na kliniku v metropolitnej oblasti Denveru, kde skonal. Posledné hodiny pri jeho lôžku s ním strávili Mikaela, syn Taylor a manželka Eileen.

"Naša hora, náš oceán, náš východ slnka, naše srdce, naša duša, naše všetko. Naša rodina je otrasená nečakaným odchodom môjho dobrosrdečného, milujúceho, starostlivého, trpezlivého a skvelého otecka. Bude nám nesmierne chýbať," vyjadrila svoj žiaľ dvojnásobná olympijská víťazka a päťnásobná majsterka sveta. Veľká rivalka slovenskej lyžiarskej hviezdy Petry Vlhovej zažila so svojimi rodičmi mimoriadne šťastné chvíle v závere roka, keď sa jej medzi sviatkami podaril triumfálny návrat do Svetového pohára po krátkej kríze. Televízne zábery boli plné objatí Mikaely so svojou matkou i otcom, v Lienzi vyhrala obrovský i špeciálny slalom.

Jeff Shiffrin, bývalý aktívny lyžiar, bol anesteziológ vo Vaile a spolu so svojou manželkou sprevádzali svoju dcéru pravidelne na jej púti po lyžiarskych strediskách. Často počas prvých kôl vyšliapal kus svahu a Mikaelu fotil. Podľa viacerých zdrojov Shiffrinová predbežne zostáva v Colorade ohľadom príprav pohrebu a piety. Definitívne tak vynechá víkendové podujatia v GaPa a pôjde až v polovici februára do Mariboru na obe točivé disciplíny.

Smrť mladého hokejového brankára († 18): Prehral boj so zákernou chorobou Petra Vlhová, ktorá medzitým cez Instagram Shiffrinovej kondolovala, sa chystá štartovať v nedeľnom super-G a podľa okolností aj v sobotnom zjazde, v oboch kĺzavých disciplínach ukázala v januári aj bez patričného tréningu konkurencieschopnosť. Medzi ňou, Shiffrinovou nečakane aj Taliankou Federicou Brignoneovou sa v tejto zime rozpútal zaujímavý trojboj na viacerých frontoch, nevynímajúc celkového poradia SP.

Shiffrinová ako víťazka jeho predchádzajúcich troch ročníkov vedie s 1225-bodovým kontom pred Brignoneovou (955), Vlhová stráca na líderku 395 bodov. Tesnejšie medzi Američankou a Slovenkou je to v slalome, v poradí obrovského slalomu to vyzerá na mikroduel Brignoneová-Shiffrinová, Vlhová sa doťahuje a stráca 122 b. V paralelných súťažiach je na čele Vlhová, Brignoneová je tretia. V super-G vedie Talianka, tretia je jej americká súperka a Shiffrinová je druhá v zjazde.