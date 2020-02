Koronavírus robí problémy aj veľkým firmám: Výroba iPhonov je ohrozená

Spoločnosť Foxconn sa obáva problémov, čo sa týka produkcie a dodávok klientom, vrátane iPhonov pre firmu Apple, ak by sa úradmi nariadená odstávka závodov v Číne predĺžila o ďalší týždeň. Uviedol to pre agentúru Reuters zdroj oboznámený so situáciou.

Čínski vedci majú ďalšie dôkazy: Čo je pôvodcom koronavírusu? Nechutné zistenie Taiwanský Foxconn, ktorý vyrába smartfóny pre Apple a iné značky, zastavil "takmer všetku" svoju čínsku produkciu po tom, ako úrady v dôsledku šíriaceho sa koronavírusu nariadili firmám zatvoriť závody do 10. februára. Ak by sa však obdobie odstávky predĺžilo o ďalší týždeň, mohlo by to podľa zdroja narušiť dodávky klientom, vrátane firmy Apple. Čínske úrady nariadili v úsilí zastaviť šírenie koronavírusu odstávku mnohých výrobných podnikov minimálne do 8. februára, v mnohých prípadoch do 9. až 10. februára. Foxconn má pritom v Číne 12 závodov. Ako zdroj dodal, zatiaľ mala epidémia nového koronavírusu na produkciu Foxconnu "relatívne mierny vplyv". Firme sa totiž predbežne darí kompenzovať výpadky v Číne produkciou v závodoch vo Vietname, v Indii a Mexiku. "Obávame sa však, aby nedošlo k predĺženiu odstávky o ďalší týždeň, prípadne až mesiac," uviedol zdroj. Ako dodal, v takom prípade budú dôsledky obrovské a jednoznačne sa odrazia na objeme produkcie iPhonov.