Federer opäť ukázal veľké srdce: Krásne gesto pre jeho mamu

Švajčiarsky tenista Roger Federer už pekných pár rokov brázdi kurty po celom svete. Za ten čas už s raketou v ruke navštívil mnoho krajín, jedna špeciálna mu však ešte chýba.

Až doteraz v programe nemal Juhoafrickú republiku, v ktorej sa narodila jeho mama Lynette. A 38-ročný bazilejský rodák má okrem švajčiarskeho aj juhoafrické občianstvo. "Aby som bol úprimný, ani neviem, prečo mi trvalo tak dlho, aby som sa do JAR dostal," poznamenal Roger Federer a pokračoval: "Som na okruhu ATP už 20 rokov a takmer nie je možné, že som v Juhoafrickej republike ešte nehral. To nie je v poriadku. Nemohol by som žiť s vedomím, že sa niečo stalo."

Aj túto absenciu však 20-násobný grandslamový šampión čoskoro vymaže, v piatok absolvuje v Kapskom meste exhibíciu proti Španielovi Rafaelovi Nadalovi. "Tenisový život plynie veľmi rýchlo. Skutočnosť, že si konečne zahrám aj v JAR, ma napĺňa radosťou. Som presvedčený, že sa mi bude hrať dobre. Verím, že aj Rafa zdieľa rovnaké nadšenie," pokračoval Federer. "Moji rodičia sú na to hrdí. Som si istý, že tento duel bude pre mňa výnimočný v mnohých ohľadoch."

Cieľom piatkovej exhibície je získať viac ako milión amerických dolárov na podporu vzdelávania detí v šiestich afrických krajinách a Švajčiarsku prostredníctvom Nadácie Rogera Federera. Jej šéfka Janine Händelová prezradila, že nadácia doteraz podporila viac ako milión detí. Na exhibíciu by mal zavítať aj zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates.