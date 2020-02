Transparency International si posvietilo na starostu Nového Mesta: Porušil Rudolf Kusý pravidlá kampane?

Starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý, ktorý v týchto voľbách kandiduje ako číslo 7 za Dobrú voľbu, pozýval seniorov na volebné stretnutie listami s hlavičkovým papierom mestskej časti.

„Tak ako obyčajne pri našich akciách bude zabezpečené občerstvenie. To, či urobíme nejaký kultúrny program, alebo radšej prispejem tým z Vás, ktorí prídu na výlet, sa ešte dohodneme s pani vedúcou,“ lákal Kusý seniorov. Lenže tým podľa organizácie Transparency International Slovensko porušil zákon.

List stranu Dobrá voľba nijako nespomína, nie je uvedená ako objednávateľ volebného letáka, ako to prikazuje zákon o kampani. Hovorca Kusého Marek Tettinger pripustil, že použitie hlavičkového papiera mestskej časti môže byť problematické.

Stalo sa to podľa neho nedopatrením. Tettinger zdôraznil, že ide o podujatie Dobrej voľby a všetky náklady uhradí politická strana. Podľa hovorcu nemohlo dôjsť k tomu, že Kusý zneužil ich databázu kontaktov na rozposlanie listov. Tú si mestská časť po prijatí eurosmernice o GDPR prácne buduje tak, že získava súhlas seniorov so zaradením do nej „Zákon o volebnej kampani tiež starosta Nového Mesta porušuje na vlastnom facebookovom profile. V sponzorovaných príspevkoch o svojej práci nemá uvedené, že ich platí Dobrá voľba. Vraj aj tu ide o nedopatrenie, lebo strana naozaj jeho posty sponzoruje. Neoznačené reklamné posty, ktoré stranu a kandidatúru vôbec nespomínajú, však môžu čitateľov zavádzať,“ uviedlo na sociálnej sieti Transparency International Slovensko, ktoré podalo podnet na prešetrenie.

Kusý však reaguje: „Priznávam, že to z mojej strany nebolo šťastné a mal som použiť iný hlavičkový papier. Mrzí ma to."