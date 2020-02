Poplach v Bratislave: Najväčšiu čističku odpadových vôd zamorila ropa

Veľký problém! Po tom, čo obyvateľov v Rači, ako aj na Žabom majeri vystrašili informáciami o toxickej spodnej vode, prišla ďalšia nepríjemná správa.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Do mestskej kanalizácie vo Vrakuni zatiaľ neznámy páchateľ vypustil veľké množstvo ropných látok, ktoré kontaminovali úžitkovú vodu a dostali sa až do najväčšej čističky odpadových vôd na Slovensku. Nový Čas zisťoval, aké škody to mohlo spôsobiť.

Zatiaľ neznámy páchateľ si z verejnej kanalizácie vo Vrakuni urobil odpadovú rúru. „Ropné látky, ktoré niekto nezodpovedne vylial do kanalizácie, ohrozili správne fungovanie najväčšej čistiarne odpadových vôd na Slovensku, kam odvádza odpadové vody viac ako pol milióna obyvateľov,“ povedal šokovaný generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) Peter Olajoš, podľa ktorého hrali pri zažehnávaní hroziacej katastrofy minúty. „Ak by odborníci z BVS nezasiahli včas, bol by ohrozený proces čistenia odpadových vôd a mohla nastať ekologická katastrofa na Malom Dunaji,“ doplnil.

Ak by ropné látky prenikli do biologického stupňa čistenia odpadovej vody,. Problém si však našťastie v čističke všimli zamestnanci a rýchlo osadili sorpčné hady do žľabov, ako aj nátokové žľaby, ktoré vodný tok napokon ochránili.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Únik látok sa BVS rozhodla riešiť radikálne, a preto podali trestné oznámenie na zatiaľ neznámeho páchateľa. „Nevieme si predstaviť, že niekto príde a vylieva sudy nečistôt do vody, ale zjavne sa to deje,“ priznal Olajoš, podľa ktorého vôbec nejde o prvý prípad nelogického správania sa k prírode. Za posledný rok zaznamenali už tretí prípad znečistenia vodných plôch na území hlavného mesta. „Ľudia si musia uvedomiť, že takéto nezodpovedné konanie môže mať katastrofálny dopad na životné prostredie,“ uzavrel generálny riaditeľ.