Výsledky testov na koronavírus poznajú aj v Česku: Mám dobrú správu, hlási minister

U žiadneho z piatich Čechov, ktorých evakuovali z Číny, testy nepotvrdili koronavírus. V pondelok to na Twitteri oznámil český minister zdravotníctva Adam Vojtěch, ktorého citoval spravodajský portál Novinky.cz.

Všetci títo pasažieri zostanú v karanténe v pražskej Nemocnici Na Bulovke.

"Celý deň všetci netrpezlivo čakáte na výsledky testov na koronavírus u pätice Čechov, ktorí včera prileteli z Číny. Mám dobrú správu. Všetky výsledky sú negatívne. Napriek tomu pre istotu naďalej zostanú v karanténe. Z Bulovky mám informácie, že nemajú príznaky a darí sa im dobre," napísal minister popoludní v tweete.

Čechov doviezol z izolovaného stredočínskeho mesta Wu-chan francúzsky špeciál spolu s približne ďalšími 250 ľuďmi z 30 krajín - vrátane dvoch Slovákov. Francúzske lietadlo vzlietlo z Číny v noci na nedeľu a popoludní pristálo na vojenskej základni v meste Istres na juhu Francúzska. Potom zamierilo s niekoľkými cestujúcimi do Bruselu. Po nedeľnej polnoci pricestovali Česi aj Slováci českým armádnym špeciálom do Prahy. Slovákov odviezli do vlasti, Čechov dali do karantény v Nemocnici na Bulovke, kde im urobili testy. Inkubačná doba ochorenia je 14 dní.

Medzitým prišla správa, že negatívne výsledky laboratórnych testov na nový koronavírus majú aj spomínaní dvaja Slováci. Tých po dovezení do SR hospitalizovali na oddelení infektológie v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.

V Číne je ďalších 100 českých občanov, ktorí sa chcú vrátiť do vlasti. V utorok bude pre nich pripravený na cestu vládny airbus, napísal portál Novinky.cz.