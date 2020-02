Herec Lukáš Latinák si rypol do ľudovej kapely: Tvrdá kritika Kollárovcov!

Nenechal na nich nitku suchú! Herec Lukáš Latinák (42) je povestný tým, že má rád folklór a dokonca je jedným z lokálpatriotov v šou Zem spieva.

Nečakane však slovne zaútočil na populárnu ľudovú kapelu Kollárovci, ktorá je známa nielen v našich končinách. Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Čo odkazuje manažér skupiny uštipačnému umelcovi?

Latinák bol jedným z hostí v relácii Chart show, kde boli témou Najväčšie slovenské hviezdy. Reč prišla aj na Kollárovcov, ktorí sa tešia čoraz väčšej obľube. Nie však v prípade spomínaného herca. „Kým som dosiahol 18 rokov, bol som asi na 16 svadbách, otec robil starejšieho. Keď išli chlapi von, vždy sa spievalo. A mne sa páčilo, že to bolo také surové,“ opísal svoj vkus v ľudovej hudbe Lukáš, ktorý si nečakane ostro kopol do Kollárovcov.

„To je už také vyumelkované, napekno a ešte sú tam bicie, to mne idú zimomriavky, lebo to tam nepatrí!“ rozohnil sa. Kapela, do ktorej sa obul, sa však kvôli nemu netrápi „Je nám to jedno a neriešime to, názor Lukáša Latináka plne rešpektujeme. Milujeme svoju prácu a robíme ju najlepšie, ako vieme. Dôležité je, že máme najlepších fanúšikov na Slovensku,“ povedal Novému Času manažér skupiny Tomáš Kollár.

„Sme z východného Slovenska a tak, ako Kollárovci, hrala skoro každá kapela. S čistým svedomím môžem povedať, že sme ľadoborec, ktorý priniesol tento nový trend do ľudovej hudby. To, že sú aj kritické reakcie, je prirodzené, ale na druhej strane, získali sme tisíce fanúšikov po celom Česku a Slovensku,“ dodal.