Rodina si adoptovala chlapčeka a splnila mu všetky priania: Odvďačil sa im tým najhorším spôsobom

Keď si Nevill a June Bamberovci v roku 1961 adoptovali malého chlapca, ani vo sne by im nenapadlo, že o desaťročia neskôr brutálne vyvraždí ich rodinu. No presne to urobil. O jeho krvilačnom vyčíňaní bol vo Veľkej Británii natočený aj seriál White House Farm.

Jeremy Bamber sa narodil ako Jeremy Paul Marsham. Usmialo sa naňho šťastie a adoptovali si ho bohatí manželia Bamberovci. Keďže oni sami nemohli mať deti, takto si už v roku 1957 osvojili dievčatko Sheilu, informuje Mamamia.

Všetko nasvedčovalo tomu, že rodinka si nažíva idylicky. Bývali v dome s názvom White House Farm v grófstve Essex, Sheila a Jeremy navštevovali luxusné školy a žili na vysokej úrovni.

Nevill bol bývalým pilotom a pracoval ako zmierovací sudca. Zafinancoval Jeremyho rok života v Austrálii a na Novom Zélande. Práve v poslednej zmienenej krajine sa ukázali Jeremyho sklony k asociálnemu správaniu a vykradol tam obchod so šperkami.

Po návrate do Londýna chvíľu pracoval ako kuchár, potom však prijal ponuku od svojho otca a pracoval na rodinnej farme. Svojej priateľke Julie Mugford sa sťažoval, že dostáva iba minimálny plat, ale v skutočnosti mu otec daroval aj sídlo, kde býval, a auto, ktorým sa prepravoval.

Podľa susedov nebola táto rodina ničím zvláštna. O to viac boli šokovaní tragickými udalosťami, ktoré sa udiali v noci 7. augusta 1985.

V skorých ranných hodinách obdržala polícia hovor od 24-ročného Jeremyho. Tvrdil, že mu volal jeho otec, a povedal: "Tvoja sestra sa zbláznila a má zbraň." Krátko nato, ako Jeremy dorozprával, zaznel výstrel a odmlčal sa.

Keď policajti prišli na miesto činu, naskytol sa im otrasný pohľad. V kuchyni našli Nevilla († 61), zbitého a osemkrát postreleného, z toho štyri strely boli do hlavy. V spálni sa nachádzala June († 61) s dierou medzi očami a zopár ďalšími zraneniami na tele. Krvavá šmuha za ňou nasvedčovala tomu, že sa usilovala dostať sa do bezpečia.

Zranená Sheila sa taktiež nachádzala v tej istej spálni. Jej deti, dvojičky Daniel a Nicholas († 6), ležali mŕtve v posteliach. Pravdepodobne boli zastrelené v spánku, keďže Daniel mal palec v ústach.

Sheila si držala pri hlave poloautomatickú pušku a vzhľadom na Jeremyho telefonát policajti usúdili, že ona spôsobila tento masaker. Nebolo ťažké tomu uveriť, keďže Sheila mala za sebou ťažšie životné obdobie. Sheila Caffell bola rozvedená a liečila sa na duševné problémy. Dvakrát sa pokúsila o samovraždu. No tento rýchly záver polície nebol správnym, ako sa ukázalo neskôr.

Tridsaťpäť rokov po brutálnom masakri sa ozval Sheilin bývalý manžel a otec dvojičiek Colin Caffell. "Sheila nebola násilná a ani závislá na drogách. Nemohla byť vrahyňou, lebo nebola schopná vystreliť z automatickej pušky, ktorá zabila rodinu, a bolo by zázrakom, ak by sa jej podarilo dvakrát postreliť samu seba do krku."

Jeho bývalá manželka brala také silné antipsychotiká, že nedokázala ani vysypať fazuľu na tanier. Colin priznal, že medzi Sheilou a June síce bol konflikt ohľadom náboženskej viery, no ten nebol dostatočným motívom na spáchanie samovraždy a zabitie vlastných detí. No zo začiatku aj on slepo veril Jeremyho verzii a jeho predstieranému zármutku.

Onedlho zradilo Jeremyho jeho vlastné správanie sa. Na rodinnom pohrebe mal robiť nemiestne vtipy o tom, ako chce ísť domov a mať sex so svojou priateľkou a podľa Colina sa smial v nevhodných momentoch. Taktiež sa na pohrebe ukázal v novom Hugo Boss obleku a onedlho začal rozpredávať rodinný majetok. Pár týždňov po incidente ponúkol novinám The Sun Sheiline modelingové fotky, na ktorých pózuje bez trička. The Sun fotky nekúpil, no napísal článok o zvláštnej príhode.

Prípad pomohla polícii rozlúsknuť až Jeremyho priateľka Julia o štyri týždne nato. Prezradila, že Jeremy jej povedal o svojej túžbe zdediť takmer miliónový pozemok a neváhal preto ani zabiť svojich rodičov. Taktiež jej zavolal v noci, keď sa odohrali vraždy, a povedal: "Buď dnes, alebo nikdy." Neskôr jej oznámil, že všetko ide podľa plánu.

Policajné zložky zozbierali viacero dôkazov. Tlmič, použitý pri vraždách, našli v inej budove na pozemku. To taktiež odporovalo tomu, že Sheila je vrahyňou, keďže ona ho tam nemohla zaniesť. Ďalším dôkazom bolo, že na telefóne sa nenachádzala žiadna krv.

Jeremy odmietal všetky tieto tvrdenia, no súd ho uznal v roku 1986 vinným. Za týchto päť vrážd mu udelili najvyšší trest - doživotné väzenie bez podmienečného prepustenia. V roku 1994 a 2002 sa neúspešne pokúsil o prepustenie. Dnes má Jeremy 59 rokov. Taktiež prišiel o rodinný majetok po tom, ako ho stará mama vydedila a celý majetok ponechala Juninej sestre.