Jaromírovi vzali malého synčeka, po 2 týždňoch nastal zvrat: Otec mal dôvod na radosť

Konečne boli opäť spolu! Pred dvomi týždňami sociálni kurátori v spolupráci so sudkyňou okresného súdu vzali z rodiny modrookého Viktorka (1) a umiestnili ho do Krízového centra v Bytči.

Jeho matka Kristína (34) mala podľa rodiny dlhší čas zdravotné a najmä psychické problémy. Cieľom zásahu bola úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a matkou. O chlapča sa dovtedy starali otec Jaromír (31) a babka Zlatica (66), u ktorých dieťa našlo milujúci domov. Odobratie synčeka mu zlomilo srdce. Prvý februárový víkend úrady dovolili, aby si ho vzal na dva dni domov.

Po Viktorka si išiel Jaromír v piatok popoludní. Srdce mu búchalo až v krku. „Je to pre mňa strašne ťažké ísť si po syna do ústavu. Milujem ho, dal by som mu posledné a toto cítim ako krivdu na našom vzťahu. Jeho mama mala predsa už toľko šancí,“ povedal muž a pokračoval: „Slzy z očí mi vyšli už pred budovou centra, keď som ho videl. Bolí ma srdce. Urobím mu najkrajší víkend,“ dodal rozrušene pri preberaní chlapčeka. Podľa vlastných slov už v minulosti požiadal o predbežné opatrenie o zverenie synčeka do starostlivosti, ktoré mu súd zamietol.

Nechcel ma pustiť

Nádherné dva dni sa venovali jeden druhému. Hrali sa s autíčkom, boli na prechádzke, čítali si rozprávky. Otec so synkom, ktorých dočasne od seba odlúčil Okresný súd v Čadci na návrh sociálnych kurátorov, boli spolu v parku, aj varili kuraciu polievku. „V postieľke som ho držal za ručičku, nechcel ma pustiť. Stále sa budil a pozeral sa, či som pri ňom. To ma zlomilo, šiel som do kuchyne a tam som sa rozplakal. Moja mama, ktorá tam sedela, plakala tiež. Sme bezmocní, jeho oči nás prosia, aby sme niečo urobili, ale my môžeme iba čakať,“ utiera si slzy Jaromír.

Je odhodlaný bojovať

Viktorkov otec je presvedčený, že matke chlapca mal štát pomôcť tak, že ju najskôr vylieči. „Aj vyšetrenie psychiatrov a odborníkov zo sociálnej oblasti potvrdilo, že má zdravotné problémy spojené s psychikou. V prvom rade ju mali vyliečiť z gamblerstva a až potom sa zamerať na to, že k synovi nemá vybudovaný materinský cit,“ hovorí užialene Jaromír.

S Kristínou najskôr bývali u jeho mamy. Vraví, že namiesto spoločného života utekala z domácnosti a bez syna. Nový Čas Viktorkovu matku oslovil niekoľkokrát, zakaždým sa odmietla vyjadriť. Jaromír je odhodlaný za synčeka bojovať až do úspešného konca.

Dieťa je zverené matke

Jana Lukáčová, hovorkyňa ÚPSVaR

- Dieťa je právoplatne zverené do starostlivosti matky. Súd rozhodol o výkone súdneho rozhodnutia. Výkon súdneho rozhodnutia nariaďuje a vykonáva súd, na tomto výkone bola prítomná sudkyňa, vyšší súdny úradník, zástupcovia neštátneho centra a aj kolegovia zo sociálno- -právnej ochrany detí a sociálnej kurately.