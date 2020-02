Na poriadok v Nitre dozerajú bratranci Lakatošovci: Hudobník hliadkuje v uliciach

Nastolili poriadok! Aj toto je výsledok práce Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v Nitre.

Prirodzený rešpekt najmä medzi rómskou komunitou majú aj preto, že sú jednými z nich. Bratranci Lakatošovci sa už pol roka prezliekajú do uniformy a spoločne pôsobia v kritických lokalitách v mestských častiach Dražovce a Krškany. Marka (37) však ľudia poznajú hlavne vďaka hudbe. Je totiž členom rómskej kapely, ktorá dokáže rozprúdiť krv v žilách počas akejkoľvek zábavy. A hoci je veselá kopa, v práci má neustále vážnu tvár a bez Jána (57) sa ani nepohne.

Muzikantské nadanie sa počas dňa zmení u Marka (37) na zodpovedný prístup. Od júla minulého roka je totiž členom MOPS a dozerá na poriadok najmä pri rómskej komunite. „Prihlásil som sa hneď, ako som videl inzerát na internete. Prijali ma,“ približuje svoju prácu Marek, ktorému parťáka od začiatku robí bratranec Ján (56).

MOPS nitrianska radnica financuje vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu. „Zatiaľ je to na dva roky, peniaze máme na platy a výstroj. Po uplynutí tejto doby sa uvidí ako ďalej.potvrdil náčelník mestskej polície Erik Duchoň.

Základom je rešpekt

Duo bratrancov v uniforme je svojou komunitou rešpektovaní. „Top sa nedá vynútiť. Mňa poznajú ako hudobníka a vážia si ma nielen Rómovia,“ vraví Marek a jeho o niečo starší bratranec dopĺňa: „Sprevádzame deti z Orechového dvora, kde žijú neprispôsobiví občania, autobusom do škôl a popoludní domov. Majú na to špeciálny autobus. Zatiaľ sa nám nestalo, že by nás niekto neposlúchol a museli by sme volať policajtov. Dohovorom ide urobiť všetko.“ Na svoju prácu sú obaja hrdí.

„Predtým som robil vyhadzovača aj taxikára. Ale mám malú dcérku a chcem byť viac s rodinou. Robíme na dve zmeny a to mi vyhovuje,“ vysvetľuje Marek, ktorý sa vo voľnom čase mení na veselého hudobníka v skupine Peťo Jarko Maco. Skupina je pomenovaná podľa umeleckých mien jej členov.

„Robíme aj sprevádzanie do problematických komunít. Rešpektujú nás aj bezdomovci. Ak vidíme, že popíjajú a robia neporiadok, dohovoríme im, aby sa presunuli inde a boli slušní,“ opisuje Ján. Hoci je z neho polovičný invalidný dôchodca, ako prízvukuje, ešte nepatrí do starého železa a táto práca dala jeho životu nový zmysel. Rodina je na nich hrdá a všetci sú presvedčení, že sa v novom povolaní našli.