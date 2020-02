Herečka Milla Jovovich porodila tretie dievčatko: Meno, ktoré jej vybrali, ste ešte nepočuli

Milla Jovovich (44) porodila svoju manželovi Paulovi W. S. Andersonovi (54) tretieho potomka.

Ako informuje RTE, šťastnú novinku oznámila jej najstaršia dcéra Ever Gabo Anderson (12) na sociálnej sieti Instagram. Na rozkošnej fotke vidno hviezdu filmu Resident Evil s novorodeniatkom v náručí, zatiaľčo jej manžel, Ever a druhorodená dcéra Dashen Edan Anderson (4) obklopujú posteľ so širokými úsmevmi na tvári. "Vítame bábätko!" pripísala Ever k príspevku. "Vítaj na svete, moja ďalšia sestra Osian! Ľúbime ťa!!!"

Zobrazit příspěvek na Instagramu Welcoming Baby! Welcome to the world my new sister Osian (pronounced O-shun like the body of water)! We love you!!! ♥️ Photo: @chrissbrenner Příspěvek sdílený Ever Gabo Anderson (@evergaboanderson), Úno 2, 2020 v 1:39 PST

Minulý rok porozprávala úspešná herečka o svojich zmiešaných pocitoch, ktoré pociťovala ohľadom ďalšieho tehotenstva. To prišlo takmer dva roky po tom, ako musela podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva. "Keď som zistila, že som tehotná, lomcovali mnou zmiešané pocity, od úplnej radosti až po príšerný strach."

"Kvôli môjmu veku a tomu, ako dopadlo moje posledné tehotenstvo, som sa nechcela príliš rýchlo naviazať na potenciálne bábätko. Nebola to zábava a posledné mesiace sme ja aj moja rodina boli ako na ihlách, keď sme čakali na výsledky testov a keď sme trávili väčšinu času u lekárov."

Milla dopredu oznámila, že očakávajú dievčatko. "Vďakabohu sú výsledky v poriadku a sme požehnaní ďalším dievčatkom! Každopádne, držte mne aj môjmu bábätku palce. Ľúbim vás a budem vás naďalej informovať o pokrokoch."

Za spisovateľa a režiséra Andersona sa vydala v roku 2009.