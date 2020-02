Starosta uspel na plaveckej súťaži v Číne: Bronz získal 850 km od epicentra koronavírusu

Otužilý starosta zvládol plávanie v ľadovej vode aj v Číne. Prvý muž Štiavnických Baní (okr. Banská Štiavnica) Stanislav Neuschl (46) reprezentoval našu republiku na Svetovom pohári v zimnom plávaní v čínskom meste Jinan.

Spolu s manželkou Bohumilou a kamarátom Patrikom Laukom obsadili vo svojich kategóriách tretie miesto. Úspech získal pritom na mieste, ktoré je necelých tisíc kilometrov vzdialené od aktuálneho epicentra zákerného koronavírusu. Mali obavy?

V Štiavnických Baniach začali organizovať celoslovenské stretnutie otužilcov pred jedenástimi rokmi. O tri roky sa na to dala aj starostova manželka Bohumila. Jeho napokon prehovorili pred dvoma rokmi. „Zaspomínal som si na detské časy a začal som sa váľať v snehu. Po týždni som sa rozhodol vojsť do jazera na pol minúty a postupne som vydržal stále dlhšie,“ prezrádza Neuschl, ktorý potom so ženou a ďalšími občanmi založili združenie Piargské ľadové medvede.

Pravidelne trikrát do týždňa chodia na tajch Vindšachta, kde si vysekajú dieru do ľadu a otužujú sa. Pred rokom však k tomu pripojili aj zimné plávanie. Najprv absolvovali prvé kolo svetového pohára v Lotyšsku, kde skončili Stanislav s Bohumilou na štvrtom mieste a nedávno sa vybrali do Číny.

Úspech medzi profíkmi

Súťaže sa zúčastnilo vyše 50 plavcov zo sveta a až 1 100 domácich. „Na päťdesiat metrov v kategórii prsia sme získali obaja pekné tretie miesto a Patrik bol tiež tretí,“ ozrejmil starosta. Väčšina súťažiacich sú pritom aj profesionálni športovci. „Ja to beriem inak. Teší ma, že si môžem zašportovať, získať imunitu a zároveň spoznávať nové krajiny a ľudí,“ povie s úsmevom Neuschl, ktorý bol súťažiť v meste Jinan. To je od epicentra nákazy koronavírusom – mesta Wu-chan vzdialené 850 km.

„Boli sme tam od ôsmeho do trinásteho januára, takže ešte tých informácií o chorobe bolo veľmi málo. Nemali sme obavy. Epidémia prepukla hlavne, keď sme sa vrátili domov. Skôr si potom z nás robili žarty, možno sa nás troška aj báli,“ hovorí starosta s tým, že Číňania nosia rúška aj bežne, pretože je tam mnoho smogu a bránia sa aj proti iným chorobám. Občania a starostovia Stanislava povzbudzujú a podporujú. Ten mieni vo svojej veľkej záľube pokračovať a zúčastniť sa aj ďalších súťaží. Najviac ho láka plávanie v Bajkalskom jazere.

Pobudnú v karanténe

Dvaja Slováci, ktorí boli v Číne a prevážali ich na Slovensko s medzipristátim v niekoľkých krajinách, napokon v pondelok ráno skončili v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici. „Stav oboch je dobrý, neprejavujú sa u nich nijaké príznaky akútneho respiračného ochorenia. Sú umiestnení v izolovanej izbe a v starostlivosti vyhradeného personálu, ktorý k nim bude pristupovať v osobných ochranných prostriedkoch. Ich vzorky boli odoslané na laboratórnu diagnostiku. Výsledky by mali byť známe do 48 hodín. Obaja pobudnú v 14-dňovej karanténe,“ informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.

V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vyšetrovali letušku (33), ktorú v nedeľu popoludní priviezla záchranka s podozrením na koronavírus 2019-nCoV. „Doposiaľ dostupné výsledky vyšetrení poukazujú na bakteriálne, a nie na vírusové ochorenie,“ informovala hovorkyňa nemocnice Petra Dišková s tým, že ženu prepustia do domáceho liečenia. V pondelok prišli do nemocnice aj ďalší dvaja pacienti s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, ktorým odobrali krv. „Manželia sú na konci inkubačnej doby a nemajú príznaky akútneho ochorenia, preto budú izolovaní v domácom prostredí,“ doplnila.