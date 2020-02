Obyvatelia Brezovej pod Bradlom zúria: Ako budú fungovať? Po obchode im zrušili ešte aj banku

Obyvatelia Brezovej pod Bradlom (okr. Myjava) sú nahnevaní. Zatvárajú im tam banku, ktorá v meste sídli už takmer 50 rokov.

Na dverách pobočky svieti nápis, že k poslednému februárovému dňu sa ruší. Ľudia, ktorí idú do bankomatu miestnej Slovenskej sporiteľne, sa nestačia čudovať. Nevedia si totiž vôbec predstaviť, ako budú fungovať. Najhoršie sú na tom dôchodcovia, ktorým do banky chodia dôchodky.

Podľa miestnych ide Brezová pod Bradlom čím ďalej, tým viac dolu vodou. „Teraz nám zrušili aj detskú lekárku, sme bez obchodu a teraz ešte aj toto,“ hromžia ľudia na námestí. Aj keď samotné mesto chce ešte so Slovenskou sporiteľnou rokovať, banka končí k 29. februáru. „Pokúsime sa ešte vyjednávať. Banka nebola rentabilná,“ povedal prednosta mestského úradu Ján Michálek. Tí skôr narodení si banku pamätajú ešte z čias, odkedy v meste bývajú.

„Žijem tu už 49 rokov a táto banka tu bola odjakživa. Som nahnevaná, pretože teraz, keď budeme potrebovať platiť v banke, budeme musieť chodiť do Myjavy. Aj dôchodok mi tam chodí, no neviem si to vôbec predstaviť,“ hovorí dôchodkyňa Lýdia (74). Slovenská sporiteľna má však v zatvorení pobočky úplne jasno.