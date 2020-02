Exminister László Sólymos sa rozhodol prehovoriť: Prvý rozhovor po škandále

Bol sa ospravedlniť a zaplatil aj škodu, ktorú spôsobil. Exministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (51) mrzí, že po štyroch rokoch tvrdej práce skončil vo funkcii po tom, čo s bratom opití vyčíňali v čínskej reštaurácii.

Novému Času exkluzívne porozprával o tom, že išlo o výsledok ťažkého životného obdobia. To prežívali pre vážny zdravotný stav svojej mamy, ktorá minulý týždeň zomrela. Teší sa však aspoň z toho, že ho straníci podržali a dennodenne dostáva telefonáty od voličov, ktorí mu vyjadrujú podporu.

Ako s odstupom pár dní vnímate škandál, ktorý ste spôsobili v reštaurácii?

- Ľudsky je mi to ľúto, v prvom rade voči mojej rodine, ale aj voči mojim kolegom na ministerstve a ďalším. Hnevám sa na seba, že sa štyri roky bez škandálov, tvrdej práce a najmä výsledkov museli skončiť takto. No prekvapilo ma, koľko ľudí mi vyjadrilo podporu – či už písalo, volalo, komentovalo na facebooku. Nielen priatelia, známi, kolegovia, ale skutočne množstvo ľudí.

Boli ste sa osobne ospravedlniť majiteľom podniku, prípadne jeho pracovníkom? Ako to prijali? Zaplatili ste za poškodenie reštaurácie?

- Hneď na druhý deň som telefonoval s majiteľmi a v sobotu som sa bol aj osobne ospravedlniť. Mne sa ľudsky uľavilo. Musím sa poďakovať majiteľom, bol som veľmi príjemne prijatý. Som vďačný, že som našiel u nich pochopenie. Škoda bola uhradená, išlo o sumu 85 eur.

Prečo ste s bratom reagovali tak nečakane agresívne? Ako spolu s bratom vychádzate?

- S bratom máme veľmi dobrý vzťah. To je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré tu zanechali moji rodičia, hlavne mama. No zaskočila nás skutočnosť, že nikto tu nie je večne. Mali sme v živote človeka, ktorý nám bol vždy oporou a zrazu začal odchádzať. S bratom nás to prevalcovalo. Čo nie je ospravedlnenie, len kontext.



V podniku mali padnúť aj rasistické vyjadrenia. Ak je to pravda, prečo ste sa k tomu uchýlili?

- Osobne som nemal žiadne rasistické výroky. Každý, kto ma pozná, vie, že nie som rasista. Potvrdilo to aj stretnutie v reštaurácii v sobotu. Vnímal som veľké pochopenie zo strany zamestnancov. Nakoniec sme vždy len ľudia so silnými aj slabými stránkami a to bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzame.

Ste prekvapený, že vás Béla Bugár podržal a nechal vás na kandidátke strany Most-Híd? Ako plánujete stráviť ďalšiu kampaň do volieb?

- Stále som príjemne prekvapený, ako veľmi ma moji spolustraníci podporili. Na druhej strane ma poznajú roky a vedia, že toto sa na mňa absolútne nepodobá. Takže kandidujem v najbližších voľbách, voliči rozhodnú.

Na čo ste na svojej práci pre ministerstvo za posledné štyri roky najviac pyšný?

- Mám rád výzvy. Najviac ma preto teší, že sa podarilo presadiť veci, ktoré sa dlho odkladali. Bolo za tie roky viacero pokusov zaviesť zálohovanie PET fliaš a plechoviek, no vždy skončili neúspechom. Nám sa to podarilo. Rovnako to platí o zaistení ochrany Karpatských bukových pralesov. No najviac som hrdý na to, že sme otvorili ochranu prírody a posunuli ochranu národných parkov o kus ďalej. To bol najväčší boj v mojom živote. No bez nasadenia mojich kolegov na rezorte by sa ani zálohovanie, ani novela o ochrane prírody presadiť nedali.