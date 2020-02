Metelka ovládol šampionát v paracyklistike: Tri zlaté vzpruhou pre Tokio

Tri zlaté, jedna strieborná medaila! Slovenský reprezentant Jozef Metelka má za sebou mimoriadny šampionát v dráhovej paracyklistike.

V kanadskom Miltonetriumfoval rodák z Piešťan v scratchi (pretekoch na 15 km a 60 kôl), omniu a stíhacích pretekoch na 4 km.

„Program bol náročný, jednotlivé preteky nasledovali deň po dni. Každý je iný a na každý si treba zvoliť inú stratégiu aj inak rozložiť sily," povedal pre Nový Čas Metelka, ktorý z MS letel do Anglicka, kde sa aj zvykne pripravovať s trénerom Kyleighom Mannersom: „Tu prebalím bicykle, zoberiem nohu na sneh, lyže a na konci týždňa som v Tatrách! Počul som, že tam konečne sneží. Rád si poriadne zašliapem."

Po MS sa rozhodol upraviť svoj ďalší program - vrcholom sezóny bude paralympiáda v Japonsku, kde ho čaká obhajoba 2 zlatých a jednej striebornej medaily z OH v Rio de Janeiro 2016: „Na MS v cestnej cyklistike sa nezúčastním. Tri vrcholy za sezónu sa nedajú zvládnuť. Paralympiáda je pre mňa tento rok najpodstatnejšia. Formu budem ladiť na august. Do Tokia poletím na poslednú chvíľu, lebo tam nie je kde trénovať.“

Jozef opäť nezaprel svoj zmysel pre humor: „Počul som, že s protézou je cyklistika ľahšia. Ak by to bola pravda, tak všetci špičkoví cyklisti by prešli na protézy! Ľahšie je to len v tom, že deriete jednu topánku a jednu ponožku – a bolí vás len jedno lýtko a jeden členok.“