Cibulková sa odmieta vzdať tenisu: Prehovorila o plánoch po pôrode

Zúfalá vizitka! Na tohtoročnom úvodnom grandslamovom podujatí Australian Opensa ani jedna slovenská tenistka neprebojovala cez prvé kolo. Vrásky na čele z toho má aj Dominika Cibulková (30), ktorá si na tomto prestížnom podujatí zahrala v roku 2014 finále.

Po tom, ako Cibulková ukončila minulý rok tenisovú kariéru, prebrala definitívne žezlo slovenskej ženskej jednotky talentovaná Viktória Kužmová. Ani tá však cez prvé kolo na Australian Open neprešla. Spolu s ňou vyhorela aj Anna Karolína Schmiedlová. Ostatné Slovenky sa do hlavnej súťaže ani vôbec neprebojovali. „Ťažko, ťažko, ťažko sa to hodnotí... Nebudem k tomu hovoriť radšej nič,“ povzdychla si Cibulková pre Nový Čas. „V jednom rozhovore sa ma nedávno pýtali na Viki Kužmovú, či si nemyslím, že je ako slovenská jednotka pod tlakom. Nie, ona určite pod žiadnym tlakom nie je. Tlaky prežívajú baby, ktoré sú v TOP 10,“ dodala naša najúspešnejšia tenistka histórie, ktorá sa na momentálny stav už nemôže ďalej len nečinne prizerať.

„Určite som otvorená tomu, že by som sa eventuálne v týchto veciach angažovala. Sme v kontakte s pánom Moškom, generálnym sekretárom Slovenského tenisového zväzu. Bola som za ním osobne, mám nejaké nápady ako zlepšiť túto situáciu. Verím, že sa dohodneme na spoločnom pláne,“ prezradila Domča.

V týchto dňoch je pre ňu, prirodzene, hlavnou prioritou jej dieťatko, ktoré si nosí pod srdcom. „Všetko je otvorené. Samozrejme, momentálne je pre mňa najdôležitejší pôrod a moje dieťa, takže mám iné priority... Ale postupne sa k tomu dostanem. Už som to povedala veľakrát. Tenis je to, čo viem v živote robiť najlepšie. Mám veľa skúseností, ktoré môžu nášmu tenisu pomôcť. Nie je to z mojej strany len akési nezmyselné bľabotanie, ale je to fakt. Myslím si, že mám čo ponúknuť,“ uzavrela Cibulková.