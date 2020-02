Viete správne používať dojazdové koleso: Dostanete pokutu za rezervu?

Kým v minulosti bola bežnou súčasťou výbavy auta aj plnohodnotná náhradná pneumatika, dnes tomu tak často nie je.

Niektoré vozidlá majú len súpravu na opravu defektu s kompresorom, iné výrobca vybavil dojazdovou rezervou. Tú namontujete namiesto poškodenej pneumatiky a za určitých rýchlostných obmedzení môžete pokračovať v jazde. Existujú pravidlá, ako ju používať v zime a čo keď spôsobíte kolíziu? Je totiž nielen výrazne užšia ale má aj iný, často veľmi symbolický, dezén.

Auto Motor a Šport radí: S dojazdovkou radšej na zadnej náprave

- Pri používaní dojazdovej rezervy treba v zimnom období poriadne zvažovať stav a povahu cesty, po ktorej budeme pokračovať v jazde. Osobne by sme takúto pneumatiku na prednú nápravu nedali. Radšej by sme, napriek zlému počasiu, urobili výmenu. Dojazdovku by sme dali dozadu a funkčnú zimnú pneumatiku premontovali dopredu. Jedna vec je totiž dostať pokutu a druhá, oveľa dôležitejšia, ohroziť zdravie a životy posádky ako aj posádok automobilov, ktoré s podstatne ťažšie riaditeľným autom môžem ohroziť.

Otestujte sa:

Skúste po chodníku pokrytom ľadom kráčať tak, že na jednej nohe budete mať zimnú topánku s masívnym vzorom podrážky a na druhej v spoločenskej topánke s hladkou koženou podrážkou. Je to veru veľký rozdiel, že? Podbne by to bolo aj s autom.

Zákon dojazdové koleso povoluje

V zákone sa píše, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 (osobné vozidlá) môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“. Ustanovenie neplatí pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový dojazd.

Ako postupujú poisťovne

Katarína Kukurová, Generali Poisťovňa

- Poistné udalosti súvisiace s nesprávnym použitím pneumatík riešime individuálne. Pri rozhodovaní o krátení/odmietnutí plnenia z dôvodu použitia nesprávnych pneumatík sa vždy preukazuje príčinná súvislosť medzi nesprávnymi pneumatikami a vznikom škody.

Matej Neumann, Union poisťovňa

- Pri povinnom zmluvnom poistení musí byť preukázaná príčinná súvislosť medzi vznikom udalosti. To znamená, že musí byť preukázané, že ku škode došlo v dôsledku technickej nespôsobilosti auta. Poistné plnenie by prináležalo poškodenému a voči poistenému by bol uplatnený regres. Pri havarijnom poistení by sa plnenie nekrátilo.

Beata Lipšicová, UNIQA poisťovňa

- V prípade takejto poistnej udalosti by sme skúmali dôvod použitia rezervného kolesa ako aj dobu, počas ktorej vodič na tomto vozidle s rezervou jazdil. V takýchto prípadoch preto vždy odporúčame radšej kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá zabezpečí odťah vozidla a vyhnúť sa jazde na rezerve, ktorá nemá zimný dezén.

Helena Kanderková, Allianz - Slovenská poisťovňa

- Poistná zmluva a poistné podmienky samostatne neupravujú používanie zimných pneumatík, poistník je však povinný riadiť sa všeobecne záväznými predpismi. V prípade, ak na letných pneumatikách (resp. na dojazdovej rezervnej pneumatike) spôsobíte nehodu, pri takýchto škodách si Allianz - SP zväčša neuplatňuje zníženie plnenia.