Tóthovi tréningy chutia: V Afrike zvládol rekordné objemy

Slovenský chodec Matej Tóth absolvoval v januári tréningový pobyt v Juhoafrickej republike. Tréningová skupina Mateja Spišiaka bola tri týždne v meste Dullstroom a olympijský víťaz má za sebou rekordné objemy.

"Sústredenie dopadlo vynikajúco. Povedal by som, že veci mi vyšli až nad plán. Cieľ bol zamerať sa hlavne na objem a toto predsavzatie som splnil do bodky," povedal Tóth v rozhovore pre oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ). "Zvládol som rekordné objemy – týždňový 223 km i za celý pobyt, keď som za 18 dní našliapal 525 km, čo znamená denný priemer viac ako 29 km. So spomenutými číslami som maximálne spokojný."

Tóth trénoval v JAR už piaty raz (2014, 2015, 2016, 2018, 2020), no premiérovo neďaleko Krugerovho národného parku v nadmorskej výške 2100 metrov.

Krásne gesto Nicka Kyrgiosa: Struffovi nasúkal 20 es!

Každý zo skupiny Mateja Spišiaka mal vlastný individuálny tréningový plán, takže aj keď trénovali spoločne na rovnakom okruhu, väčšinou každý niečo iné. Tóth si zatrénoval aj s elitným nórskym chodcom Havardom Haukenesom, či veľkou skupinou nemeckých chodcov pod vedením Ronalda Weigla. "Nechcem to zakríknuť, ale myslím, že od roku 2015 je to moja najlepšia zima. Cítim sa veľmi dobre, tréningy mi chutia a čo je hlavné, som zdravý."

Tóth už 10. februára odlieta na ostrov Tenerife, kde sa bude pripravovať v mestečku Vilaflor vo výške 1500 m. "Na Tenerife budem napokon o týždeň dlhšie až do 29. februára. Prvé dva týždne hore vo Vilaflore, na posledný týždeň sa presuniem k moru. Ostatní, teda Marika Katerinka Czaková, Miro Úradník a Mišo Morvay, letia už 5. februára a vrátia sa 22. februára, keďže súťažnú sezónu začnú skôr ako ja. Na Kanárskych ostrovoch by mal objem kilometrov mierne klesnúť, viac sa chcem už zamerať na intenzívnejšie tréningy, konkrétne na špeciálne tempo päťdesiatky, prípadne ešte rýchlejšie úseky," dodal Tóth pre portál atletika.sk.