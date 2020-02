Hrozba koronavírusu: Z Číny evakuovali viac ako 60 ruských turistov

Viac ako 60 ruských turistov evakuovali z Číny do Prímorského kraja na východe Ruska z dôvodu hrozby koronavírusu. S odvolaním sa na tlačovú agentúru regionálnej vlády o tom informovala agentúra TASS.

Ruský premiér Michail Mišustin podpísal 30. januára nariadenie, na základe ktorého "boli prijaté opatrenia na uzatvorenie hranice na Ďalekom východe". Ide o preventívne opatrenie proti šíreniu nového typu koronavírusu. V piatok (31. januára) Rusko zastavilo cezhraničnú dopravu v oblasti. Ešte skôr sa z Číny do Prímorského kraja vrátilo 85 ruských turistov.

"Evakuácia ruských občanov, ktorí si želajú vrátiť sa do Ruska cez hraničný priechod v Prímorskom kraji pre hrozbu koronavírusu, pokračuje. V pondelok 3. februára hraničný priechod prekročilo 64 ruských občanov. Celkovo sa cez evakuačný koridor do Ruska vrátilo už 149 ruských občanov," píše sa v tlačovej správe. Všetci ruskí občania vracajúci sa z Číny podstúpili po príchode lekárske vyšetrenie. Čínskych občanov s ruským pracovným povolením umiestnia na 14 dní do karantény.

Počet ľudí nakazených koronavírusom prekročil v pondelok 17.000. Vírusu podľahlo 361 infikovaných. Prvé úmrtie mimo Číny zaznamenali v nedeľu Filipíny. Výskyt koronavírusu okrem Číny doteraz potvrdilo 23 krajín vrátane Ruska. Vo štvrtok (30. januára) Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pre vírus vyhlásila stav globálnej núdze. Podľa agentúry AFP však v piatok zároveň upozornila, že uzatváranie hraníc je v snahe zabrániť šíreniu zrejme neúčinné a mohlo by dokonca šírenie urýchliť.