Tenista Filip Polášek bude ONLINE: Pošlite mu otázku

Bol blízko finále na Australian Open. Slovenský tenista Filip Polášek (34) napokon s Chorvátom Ivanom Dodigom skončili vo štvorhre v semifinále.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

To však stačilo na to, aby Polášek v najnovšom vydaní svetového rebríčka tenistov poskočil vo štvorhre z dvanástej na siedmu priečku. Je to jeho kariérne maximum, dosiaľ bol najvyššie desiaty - vlani v novembri. Pred Australian Open patrila Zvolenčanovi dvanásta priečka, v budúcnosti by rád zaútočil aj na post svetovej jednotky.