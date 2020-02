Komentár Rastislava Trnku: Je nutné zmeniť systém

Nový Čas pred voľbami prináša názory osobností slovenskej politiky a spoločenského života na aktuálne dianie.

Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja

Treba zmeniť systém. To je často opakovaná veta, ktorú počúvam pri mojich výjazdoch po Košickom kraji. Ľudia sú znechutení z toho, čo priniesla politika – do neba volajúca korupcia, mafiánsky únos štátu, rozhádaní politici, ktorí myslia na svoje egá a nie verejný záujem. Prečo oprava spadnutého mosta v Strážskom trvá tak dlho? Kedy bude diaľnica do Košíc? Kedy budú naše stredné školy na úrovni? Kedy príde na východ práca, ktorá nebude len pri montážnom páse? Jednoduché otázky unavených a nahnevaných ľudí, na ktoré aj ja, voličmi priamo zvolený župan, mám problém odpovedať. Preto sa im nečudujem a pripájam sa k nim.

Aj ja chcem zmenu systému. Nie však takú, ktorá bude znamenať menej demokracie a viac tvrdej ruky, po ktorej volajú rôzni extrémisti. Ani takú, ktorá by mala z mapy vymazať všetky kraje, po akej zase volajú populisti. Demokracia, aj keď nedokonalá, je to najlepšie, čo sme si kedy museli vybojovať. Viete kedy funguje najlepšie? Vtedy, keď je moc rozdelená a čo najbližšie k ľuďom. V Európe, v najlepšie fungujúcich krajinách, na to máme osvedčený model – štátna úroveň, regionálna a miestna. Keď je moc a s ňou aj peniaze nás, daňových poplatníkov, rozdelená rovnomerne medzi tieto tri úrovne, zníži sa korupcia a začne sa makať, lebo peniaze sa vracajú k ľuďom a majú ich pod kontrolou.

U nás už dvadsať rokov máme tiež zavedenú regionálnu úroveň – to sú naše samosprávne kraje, ľudovo župy. Málokto však vie, ako veľa právomocí majú župy na starosti a ako málo im na to z centra príde peňazí. O eurofondoch, cestách, či dotáciách rozhoduje najmä anonymný úradník v Bratislave, ktorý nejazdí po rozbitých cestách na Zemplíne, nenavštívi knižnicu v Rožňave a nepošle ani svoje dieťa na strednú školu v Gelnici. Nehovoriac o tom, že nepozná, ako za prácou na západ musia cestovať rodičia, ktorí preto zanechávajú svoje deti starým rodičom.

Väčšina ekonomicky vyspelých krajín na západe, kam chceme patriť aj my, podľa štúdií OECD až 72 percent vybraných peňazí vráti krajom a samosprávam, ktoré sú k riešeniam problémov ľudí najbližšie. U nás sme v tom ukazovateli ledva nad polovicou, a je to vidno na krajských cestách, školách, nemocniciach, a najmä na tom, ako sa plytvá peniazmi na rôznych straníckych sponzorov v Bratislave. Tam, kde to nikto nevidí. Takže ako zmeniť systém a poraziť korupciu a mafiu po februárových parlamentných voľbách? Stačí málo, dotiahnuť decentralizáciu - nech vláda vráti župám to, čo ich obyvateľom na daniach vybrala a nech im dá do rúk právomoci, aby sa o svojich občanov postarali doma.

