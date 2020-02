Slovenská pošta reaguje na koronavírus: Pozastavuje prijímanie zásielok do týchto krajín

Slovenská pošta od utorka 4. februára pre koronavírus dočasne pozastavuje prijímanie medzinárodných listových zásielok, balíkov a zásielok EMS s doručením do Číny, Macaa a Hongkongu.

Štátna poštová spoločnosť o tom informovala v pondelok v tlačovej správe s tým, že dôvodom tohto opatrenia sú obmedzenia v medzinárodnej leteckej preprave, ktorá je jedným z nosných spôsobov prepravy medzinárodnej pošty. "Toto opatrenie uplatňuje Slovenská pošta rovnako ako ostatné štáty sveta v súvislosti so zrušením alebo zmenou letov medzinárodných leteckých prepravcov z alebo do Číny, ktorých snahou je tak zamedziť šíreniu koronavírusu," uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská. "O vývoji a zmenách v situácii s doručovaním budeme priebežne informovať," dodala hovorkyňa.



Česká vláda v pondelok schválila zákaz priamych letov medzi Čínou a Českou republikou. Chce tak znížiť hrozbu rozšírenia koronavírusu. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz s tým, že priame linky by mali prestať lietať od nedele 9. februára. Medzi Prahou a Čínou týždenne pravidelne lieta desať priamych liniek, ktoré prevádzkujú tri čínske aerolínie. Pravidelné lety do Číny už skôr prerušili letecké spoločnosti ako British Airways, Air France či Lufthansa. Koronavírus si celosvetovo vyžiadal už viac ako 17-tisíc nakazených a vyše 360 mŕtvych.