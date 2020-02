Laura si dala predĺžiť vlasy, zachránilo jej to život: Keď si chytila pramene, došlo k desivému odhaleniu

Koruna krásy jej zachránila život!

Britka Laura Larkin (25) si dala predĺžiť vlasy, vtedy ani len netušila, že tento bežný kozmetický zákrok jej prevráti život naruby. Mladá žena si jedného dňa česala svoje dlhé takmer 50-centimetrové vlasy, keď si všimla na svojom tele niečo podozrivé.

Keď si Laura chytila pramene, ktoré obopínali jej pravý prsník, nahmatala si na ňom malú hrčku. "Tá hrčka bola na veľmi nezvyčajnom mieste pod mojím prsníkom, nenašla by som ju, keby som sa nehrala s vlasmi," povedala mladá žena pre Daily Star Sunday. Vystrašená Laura išla s problémom okamžite k lekárke a našťastie sa ukázalo, že prišla včas. Podstúpila operáciu, pri ktorej jej hrčku chirugovia vybrali a zároveň jej diagnostikovali už tretí stupeň rakoviny. "Je desivé čo i len pomyslieť na to, čo by sa mohlo stať, keby som prišla neskôr. Moja kaderníčka vraví, že mi moje predĺžené vlasy doslova zachránili život," cituje jej slová britský Daily Mirror.

Laura podstúpila liečbu, keď už si myslela, že sa z rakoviny dostala, na prsníku sa jej zjavili ďalšie hrčky. Ukázalo sa, že mladá žena je nositeľom takzvaného génu rakoviny prsníka, čo z nej robí rizikového pacienta. Preto sa rozhodla podstúpiť masektómiu, pri ktorej jej odstránili prsníky a tak zabránili tvoreniu ďalších hrčiek.