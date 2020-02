Djokovič strieda na čele Nadala, Polášek v rebríčku najvyššie vo svojej kariére

Srbský tenista Novak Djokovič po skončení úvodného grandslamového turnaja sezóny Australian Open v Melbourne vystriedal Španiela Rafaela Nadala na čele rebríčka ATP vo dvojhre.

Djokovič si z Melbourne odniesol už ôsmy singlový titul, Nadal sa z turnaja porúčal už vo štvrťfinále. Na tretej priečke zostal Švajčiar Roger Federer a na štvrtú sa z piatej posunul neúspešný finalista Dominic Thiem z Rakúska. Vystriedal na nej Rusa Daniila Medvedeva.

V rebríčku WTA síce nenastala zmena na čele, no posuny sa udiali na ďalších priečkach. Na druhú pozíciu sa posunula Rumunka Simona Halepová, na tretiu klesla Češka Karolína Plíšková, štvrtá je po novom Ukrajinka Elina Svitolinová, piaty post patrí Švajčiarke so slovenskými koreňmi Belinde Bencicovej. Víťazka dvojhry v Melbourne Američanka Sofia Keninová sa posunula o osem priečok nahor na 7. miesto.

Zo Slovákov je singlovou národnou jednotkou Andrej Martin naďalej na 100. mieste, dvojkou Norbert Gombos na 104. priečke a trojkou Jozef Kovalík na 130. stupienku. Zo žien je najlepšou slovenskou tenistkou Viktória Kužmová, ktorej patrí 65. miesto. Slovenskou dvojkou je Jana Čepelová na 161. pozícii a trojkou Kristína Kučová (164.).

Deblista Filip Polášek, ktorý sa s Chorvátom Ivanom Dodigom dostal na AO do semifinále štvorhry mužov, poskočil z dvanástej na siedmu priečku. Je to jeho kariérne maximum, dosiaľ bol najvyššie desiaty - vlani v novembri. Pred Australian Open patrila 34-ročnému Zvolenčanovi dvanásta priečka, v budúcnosti by rád zaútočil aj na post svetovej jednotky. Slovenskou deblovou dvojkou medzi mužmi je Igor Zelenay na 69. stupienku. Medzi ženami je vo štvorhre najvyššie Viktória Kužmová na 30. mieste, Tereze Mihalíkovej patrí 215. priečka.

Rebríček ATP vo dvojhre k 3. februáru 2020:

1. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 9720 bodov, 2. (1.) Rafael Nadal (Šp.) 9395, 3. (3.) Roger Federer (Švaj.) 7130, 4. (5.) Dominic Thiem (Rak.) 7045. 5. (4.) Daniil Medvedev (Rus.) 5960, 6. (6.) Stefanos Tsitsipas (Gréc.) 4745, ... 100. (105.) Andrej Martin 551, 104. (113.) Norbert Gombos 527, 130. (139.) Jozef Kovalík 405, 146. (144.) Martin Kližan 360, 168. (178.) Lukáš Lacko 309, 173. (169.) Filip Horanský (všetci SR) 300

Rebríček ATP vo štvorhre k 3. februáru 2020:

1. (1.) Juan Sebastian Cabal, 2. (1.) Robert Farah (obaja Kol.) obaja po 8260 bodov, 3. (4.) Horacio Zeballos (Arg.) 7180, ... 7. (12.) Filip Polášek 4930, 69. (64.) Igor Zelenay (obaja SR) 1175

Rebríček WTA vo dvojhre k 3. februáru 2020:

1. (1.) Ashleigh Bartyová (Aus.) 8367 bodov, 2. (3.) Simona Halepová (Rum.) 6101, 3. (2.) Karolína Plíšková (ČR) 5290, 4. (5.) Elina Svitolinová (Ukr.) 4775, 5. (7.) Belinda Bencicová (Švaj.) 4675, 6. (6.) Bianca Andreescová (Kan.) 4665, ... 65. (60.) Viktória Kužmová 905, 161. (162.) Jana Čepelová 366, 164. (169.) Kristína Kučová 360, 172. (174.) Magdaléna Rybáriková 340, 199. (203.) Anna Karolína Schmiedlová (všetky SR) 293

Rebríček WTA vo štvorhre k 3. februáru 2020:

1. (3.) Chsieh Su-wej (Taiwan) 8095 bodov, 2. (1.) Barbora Strýcová (ČR) 7980, 3. (2.) Kristina Mladenovicová (Fr.) 7775, ... 30. (30.) Viktória Kužmová 2215, 215. (223.) Tereza Mihalíková 349, 264. (284.) Chantal Škamlová (všetky SR) 273