Česká hudobná scéna prišla o legendu: Zomrel Ivan Král (†71)

Hudobná scéna smúti. Zomrel Ivan Král (†71), basgitarista skupiny Patti Smith Group .

O jeho úmrtí informuje Blesk. Informáciu potvrdil festival Metronome Prague: "Je nám to strašne ľúto, ale bohužiaľ musíme potvrdiť informáciu, že navždy odišiel Ivan Král. Úprimnú sústrasť rodine a blízkym kamarátom."

K smrti legendy sa vyjadril aj hudobník Ivo Pospíšil: "Nie je ľahké ostať tu sám, šťastnú cestu kamarát."

Ivan Král emigroval v roku 1966 do Spojených štátov amerických. Šiel tam za svojimi rodičmi, ktorí pracovali pre OSN. Neskôr sa stal súčasťou skupiny Blondie a od roku 1975 spolupracoval so speváčkou Patti Smith. Napísal pre ňu mnoho hitov, vydali spolu štyri štúdiove albumy.

Keď sa skupina rozpadla, posunul sa ďalej. Spolupracoval s Iggym Popom a nahrali spolu dva albumy - Soldier a Party. Taktiež pracoval aj s Johnom Waitom. Venoval sa aj filmovej hudbe. V roku 2001 bol nominovaný na Českého leva v kategórii Najlepšia hudba k filmu.

V deväťdesiatych rokoch sa začal vracať do rodných Čiech. Vydal dva samostatné albumy, no taktiež spolupracoval s českými interpretmi, ako napríklad Anetou Langerovou, skupinou Lucie, ale aj s Mirom Žbirkom či Jankom Ledeckým.

Jeho hit Dancing Barefoot bol zaradený časopisom Rolling Stones medzi 500 najlepších pesničiek všetkých dôb. Prerobený bol 70 krát, okrem iného skupinou U2, Pearl Jam či Johnym Deppom. Názov tejto pesničky je taktiež názvom dokumentu, ktorý o ňom bol natočený.

"Hudba je šialene jednoduchá a nemá cenu sa v tom hrabať, ako keby to bola nejaká symfónia. Buď to tam je, alebo to tam nie je. A hotovo," taký bol jeho názor na hudbu.