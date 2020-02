Smutná vizitka miesta odpočinku v Košiciach: Cintorín aj krematórium sa rozpadajú

Pohľad na miesta posledného odpočinku v metropole východu je na zaplakanie.

Po dekádach rokov, keď tieto inštitúcie prevádzkoval vlastník, prešli koncom minulého roka pod správu Košíc. Inšpekcia mesta odhalila hrozivé zistenia o stave vnútorných i vonkajších priestorov. Plesnivé kancelárie, sanita, rozpadnuté urnové steny i schody chce mesto v najbližšomj možnom čase opraviť. Zamestnanci sa na hrôzu pod správou podnikateľa len roky bezmocne prizerali.

Správa mestskej zelene (SMsZ) sa po schválení mestským zastupiteľstvom stala od polovice novembra 2019 správcom košického verejného cintorína a krematória. Príspevková organizácia Mesta Košice však po pár mesiacoch bilancovala a verejnosti ukázala, v akom stave prevzala pietne miesta od predchádzajúceho prevádzkovateľa.

Zamestnanci roky pracovali v ponižujúcich podmienkach. Aktuálne fotografie z krematória ukazujú plesnivé kancelárie, šatne či umyvárne. „Tie priestory sú naozaj v katastrofálnom stave a je na nich vidno, že boli desaťročia neudržiavané. Kancelárie sú plesnivé, hygiena, sanita sú v príšernom stave. Toto všetko prechádza postupne rekonštrukciou,“ uviedol primátor.

Na opravu kremačnej pece už mesto vyčlenilo 120-tisíc eur. „Zároveň musíme urobiť rôzne ochranné nátery, máme už kúpenú aj novú audiotechniku do obradnej siene,“ doplnil primátor. Riaditeľka SMsZ Marta Popríková pre Nový Čas uviedla, že už riešia a kvantifikujú rozsah opráv, ktoré budú musieť vykonať. Predbežné ceny, koľko to Košičanov bude stáť, zatiaľ uviesť nevedela. Dodala však, že všetky podrobnosti oznámia verejnosti hneď, ako to bude možné.

Vážne problémy našli aj v kolumbáriu, kde je jedna stena s urnami nebezpečne naklonená a ďalšia sa doslova odliepa od základu. Pre seniorov predstavuje nebezpečenstvo pokrivená dlažba pri vstupe do areálu cintorína, ale aj rozbité ústredné schodisko, ktoré vedie k najnavštevovanejším pietnym miestam. Do opravy schodiska sa chce SMsZ pustiť ešte tento rok. Už teraz vedia, že ich budú musieť postupne rozobrať a osadiť nanovo.