Matka s rodinným priateľom sťali kuchynským nožom jej osemmesačnej dcérke hlavu. Súd ju za to poslal na 25 rokov do väzenia, no ona sa voči rozhodnutiu odvolala. Súd jej odvolanie zamietol.

Ako informuje Mirror, súd uznal Bielorusku Nataliu Kolb (26) a rodinného priateľa Viktara Sjarheľa (48) vinnými z príšernej vraždy iba osemmesačnej Hanny. Tej odrezali hlavu po tom, ako spolu popíjali. Nataliin manžel a otec dieťaťa Leonid sa vrátil do bytu v Bielorusku a objavil batoľa v kaluži krvi. To sa udialo v októbri minulého roka. Hanna utrpela 46 rôznych zranení. Viktoria sa vrátila za synčekom, doma sa jej zrútil svet: Malého Maxima († 11 mes.) brutálne zavraždili starí rodičia Viktarovi udelil súd trest smrti. Voči rozhodnutiu sa taktiež odvolal, no súd aj jeho odvolanie zamietol. Čaká ho rovnaký trest, aký bol častým v Sovietskom zväze počas Stalinovej vlády. Zaviažu mu oči, kľakne si a potom ho zozadu strelia do hlavy. Bielorusko je jedinou krajinou v Európe, ktorá udeľuje trest smrti za obzvlášť závažné zločiny. Trestu smrti môžu čeliť iba muži. Od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991 bolo v samostatnom Bielorusku popravených vyše 400 mužov. Juliu uniesli otcovi, keď bola ešte malé dievčatko: Prekvapivý zvrat po 20 rokoch Prezident Alexander Lukašenko udelil milosť iba jednému mužovi počas svojho štvrťstoročia vlády. Európska únia a iné medzinárodné organizácie neustále apelujú na Bielorusko, aby prestalo udeľovať trest smrti, no Lukašenko sa minulý rok vyjadril, že právny systém neplánujú upraviť, keďže Bielorusi si túto zmenu podľa výsledkov referenda neprajú.