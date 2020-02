Famózny Volko vyhral míting v Nemecku: Európsky výkon roka!

Halový majster Európy z Glasgowa 2019 Ján Volko vyhral beh na 60 m na 7. ročníku halového atletického mítingu v nemeckom Erfurte vo výbornom európskom výkone roka 6,60 sekundy.

Za vlastným rekordom SR zaostal len o 3 stotinky. Dvadsaťtriročný Bratislavčan triumfoval suverénne, druhého v cieli Brita Olivera Brombyho i tretieho Markusa Fuchsa z Rakúska, s ktorým tesne prehral na Eláne, predstihol až o 5 stotín.

Zverenec dua Naďa Bendová - Róbert Kresťanko si tohtosezónne maximum 6,66 z erfurtského rozbehu zlepšil vo finále až o 6 stotín. Volko obsadil v II. rozbehu 2. miesto za Nemcom Aleksandarom Askovicom (6,65) a hladko postúpil. Čas 6,66 znamenal posun tohtosezónneho maxima spred týždňa z mítingu Elán o stotinku a to aj napriek drobnému problému. "Na štarte Jankovi ´uleteli´ bloky, našťastie to ustál," informovala z Erfurtu trénerka Naďa Bendová.

"Som šťastný a ďakujem všetkým, ktorí mi fandili a prispeli k tomu, že som zvíťazil – tréneri, rodina, fanúšikovia. Z časov postupne skresávam stotinky, ide to dolu, z čoho mám radosť. Nečakal som až taký kvalitný výkon, je to pre mňa prekvapenie. Vďaka Bohu, že to vyšlo. Teším sa aj z toho, že Markusovi Fuchsovi sa podarilo vyrovnať osobný rekord," uviedol Ján Volko na webe atletika.sk.