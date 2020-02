Zúfalá Katka sa vracia na miesto, kde videla Martina naposledy: Na manžela čakám už 12 dní

Martin (41) je nezvestný už takmer dva týždne! Zmizol bez jediného slovka ešte 22. januára tohto roka. Naposledy ho videla manželka práve v tento deň, keď boli spolu na káve v jednej z bratislavských kaviarní.

Zúfalá manželka Katka (39) na neho čakáva pri káve, kde ho videla naposledy. So slzami v očiach dúfa, že sa vráti. Od 24. januára po ňom pátra aj polícia, zatiaľ však bezúspešne. Čo môže stáť za zmiznutím Martina? Stalo sa mu niečo zlé? Okradli ho? Týmito otázkami sa trápi Katka už takmer dva týždne. „Nikdy nič podobné neurobil. Vôbec si to neviem vysvetliť,“ hovorí nešťastná žena. Ako dodala, mal so sebou všetky veci, telefón, doklady, kľúče. Lenže teraz je telefón nedostupný. S priateľmi ho hľadá po celom širokom okolí. Intenzívne po ňom pátra polícia SR, HAKA a viac ako 40 jeho priateľov, ktorí vytvárajú „pátracie skupiny“.

Na bicykloch, autami, ale aj pešo prehľadali každý jeden kúsok. O pomoc požiadali aj rôzne dobrovoľnícke inštitúcie, ako aj dopravcov. No ich snaha je zatiaľ bez úspechu. „V obci Chynorany ho videli miestni obyvatelia. Pýtal si od nich peniaze na cestu do Bratislavy,“ uviedla. Je však možné, že sa nakoniec vybral aj iným smerom ako do Bratislavy. „Na pána, ktorý ho spoznal podľa fotografie, pôsobil dezorientovane a vyčerpane, no pokojne. Nie je nebezpečný,“ vraví Katarína.

Napokon ešte priznala, že možno je za jeho zmiznutím stres z práce. Martin pracuje ako projektant, svoju prácu však miluje. Pracoval aj pri Linzi, takže polícia sa, podľa jej slov, orientuje aj na Rakúsko. Zatiaľ však jediná stopa je jeho posledná poloha pri poliklinike na Tehelnej ulici. Naposledy mal na sebe tmavomodré rifle, čiernu bundu, pánsku hnedú tašku. Martin je 176 cm vysoký, plnšej postavy, má svetlohnedé vlasy, zelené oči.