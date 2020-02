Policajti prišli na kontrolu k Lauren a jej deťom: Hrozivý nález v posteli ich bude mátať v nočných morách

Policajti zatkli Lauren Key Dean (26) z Texasu po tom, ako pri kontrole našli v jej dome mŕtvolu sedemročného dievčatka, pripútaného k lôžku.

Kontrolu vykonali pracovníci v piatok poobede. V posteli objavili dievčatko, ktoré zo zdravotných dôvodov bolo pripútané k lôžku. Dieťa už nejavilo známky života, informuje DailyMail.

Matku Lauren Key Dean zatkli a obvinili zo spáchania troch trestných činov druhého stupňa - z trestného činu opustenia dieťaťa, jeho ohrozenia a bezprostredného ublíženia na zdraví. Na policajných fotkách sa matka usmievala. V dome s mŕtvym dievčatkom našli policajti aj dve ďalšie deti (5 rokov, 3 mesiace). Tie okamžite vzali so sebou.

Zatiaľ nie je jasné, prečo a kedy dievčatko zomrelo. "Je to skutočne smutné, pretože aj ja mám sedemročné dieťa, ktoré stojí tam opodiaľ. Zaujímalo by ma, ako sa to stalo bez toho, aby si to niekto všimol, ešte keď má k tomu dve ďalšie deti," povedal sused.