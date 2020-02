Hrbatý vystrúhal Djokovičovi veľkú pochvalu: Slová plné uznania

Finále si nenechal ujsť. Kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý (42) sledoval vyvrcholenie Australian Open v televízii. „Mal som tréning s dcérou, ale na obrazovku som pozeral, ako sa len dalo,“ povedal pre Nový Čas bývalý 12. hráč svetového rebríčka Hrbatý.

Dominátor je veľkým fanúšikom Djokoviča. Držal mu palce aj tentoraz a tak ho víťazstvo srbskej hviezdy prirodzene potešilo.

„Počítal som, že to bude na tri sety. Po treťom dejstve, keď Dominik viedol 2:1 na sety , som myslel, že to bude koniec, že to nedá. Bol na uterák, mal zdravotné problémy, zle sa hýbal, poviem, že bol ako na smrteľnej posteli,“ povedal na úvod Dominik Hrbatý a pokračoval: „Ale dal to, súpera rozobral a svoj výkon vystupňoval. Thiem nevydržal tempo, ten obrovský tlak. Jednoducho, s Djokovičom sa nedá hrať vyrovnane päť setov.“

Rakúšan podal síce heroický výkon, ale po štyroch hodinách neľútostného celodvorcového tenisu plného taktiky a fantastických výmen mu došla para. „Chýbala mu trpezlivosť, v piatom sete bolo krásne vidieť, že nevládal. Škoda pre Thiema, Djokovičovi titul prajem. Dobehne a predbehne všetkých - Nadala aj Federera, pretože je to najlepší hráč súčasnosti, najlepší hráč, akého kedy táto hra mala,“ uzavrela slovenská tenisová legenda.