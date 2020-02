Piate manželstvo Pamely Anderson je v troskách: Rozchod 12 dní po svadbe

Sexbomba opäť sama! Pamela Anderson (52) je vo svojom živle a opäť prekvapuje fanúšikov. Najprv tajnou piatou svadbou s filmovým producentom Jonom Petersom (74) a teraz, ani nie po dvoch týždňoch, už oznámila rozchod.

Novomanželia sa vraj rozhodli nejaký čas byť od seba, aby si ujasnili, čo chcú od života a návzájom jeden od druhého. Dvojica sa vzala pred 12 dňami v Malibu. Na tajnej svadbe boli aj dvaja synovia Pamely a Petersove tri dcéry. Zdroj z herečkinho blízkeho okolia povedal, že ešte ani nestihli vybaviť doklady a overiť sobášny list.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Dojali ma reakcie na to, že sme sa s Jonom dali dohromady,“ povedala Pamela pre magazín The Hollywood Reporter. „Boli by sme veľmi vďační za vašu podporu teraz, keď sme sa oddialili. Život je cesta a láska je proces. Vzhľadom na túto univerzálnu pravdu sme sa spoločne rozhodli, že zatiaľ odložíme úradné potvrdenie nášho sobáša a naopak, necháme pracovať našu vieru. Ďakujeme za rešpektovanie nášho súkromia,“ dodala Pamela. Jon Peters situáciu nekomentoval. Podľa informácií The Hollywood Reporter sa Pamela zrejme vrátila do svojej rodnej Kanady.

Chodili spolu už skôr

Hoci toto je pre Pamelu už piate manželstvo, zdalo se, že tentoraz by mohlo vydržať. Dvojica totiž spolu randila už skôr, pred viac ako 30 rokmi. Pred týmto sobášom spolu opäť niekoľko mesiacov randili. Aj toto chodenie a návrat k sebe však Pamela aj Jon prísne tajili.