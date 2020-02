Hrozivé zábery! V Petrohrade sa zrútil hokejový štadión: Pri kolapse zahynul robotník

V Petrohrade zomrel 29-ročný robotník, ktorý pracoval na čiastočnom zbúraní štadióna, ktorý sa nečakane zrútil.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ďalší traja ľudia vyviazli živí. Spravodajský server BBC zverejnil dramatické zábery z drona, na ktorých je zobrazený okamih, kedy sa obrovská konštrukcia začala rúcať.

Na videu je možné vidieť muža, ktorý na vrchole vonkajšieho oblúka štadióne reže zváračkou kovový nosník. Vo chvíli, keď sa mu to podarí, sa však začne celá konštrukcia štadióne rúcať. Na záberoch je ešte vidieť, že sa robotník snaží z rútiaciej sa stavby dobehnúť za svojím kolegom do klietky, ktorá je zavesená z neďalekého žeriavu.

Podľa miestneho predstaviteľa ruského ministerstva pre mimoriadne udalosti traja ďalší pracovníci nehodu prežili a úrady incident vyšetrujú. WATCH: Huge concert hall ceiling collapse in St. Petersburg with one worker thought to be killed. #collapse #StPetersburg pic.twitter.com/oOqWGiIzv4 — Breaking News (@NewsAlertUK_) January 31, 2020

"Zrútilo sa 80 percent múrov a strechy. Približná plocha závalu je 25-28 tisíc metrov štvorcových," uviedlo ministerstvo pre mimoriadne situácie. S demoláciou konštrukcie, hoci riadenou, sa počas rekonštrukcie však počítalo.

Podľa denníka Kommersant miestni aktivisti a architekti usilovali o to, aby bol chátrajúci štadión vyhlásený kultúrnou pamiatkou a zabránilo sa tak jeho zbúraniu. Argumentovali, že sa jedná o ikonickou stavbu sovietskej neokonštruktivistickej architektúry. Úrady však niečo také odmietli s tvrdením, že štadión z roku 1980 nie je starší ako 40 rokov, čo je podmienkou pre vyhlásenia za kultúrnu pamiatku. Príslušný návrh bolo možné podať najskôr 31. januára, teda v deň, keď sa strecha zrútila.

Štadión privítal prvých návštevníkov v roku 1980 a konala sa v ňom okrem športových udalostí tiež rada koncertov. V súčasnej chvíli prechádzal rekonštrukciou, pretože mal byť jedným z dejísk majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2023.